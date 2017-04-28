Роспотребнадзор поможет орловцам отказаться от курения

На сайте ведомства в рамках Всемирного дня без табака рассказали, как бросить курить, и какие «плюшки» ждут тех, кто все же откажется от вредной привычки.

По данным ВОЗ именно от курения табака умирает каждый десятый взрослый человек в мире, а среднестатистический курильщик из-за пагубной привычки теряет примерно 20 лет собственной жизни. Не менее тревожен и тот факт, что сотни тысяч людей, которые никогда не курили в своей жизни, умирают от болезней, причиной которых является вдыхание табачного дыма родных и близких. Ежегодно уходят из жизни примерно 600 тысяч человек, которые не курят, но постоянно дышат сигаретным дымом. Самое ужасное — что среди них есть дети курильщиков.

При курении табака развиваются заболевания почти всех органов. Такие болезни, как рак легких и других органов, инфаркт, инсульт и множество других развиваются у курящих людей, но вред здоровью от курения не ограничивается влиянием табачного дыма на организм только самого курильщика. У курящих женщин снижается фертильность, увеличивается частота задержки роста плода, а у детей курящих женщин – в 4 раза увеличивается риск внезапной детской смерти.

Точно установлено, что благоприятные изменения здоровья после отказа от курения начинаются практически сразу и продолжают происходить в течение нескольких лет:

· через 2 часа никотин начинает удаляться из организма и в этот момент чувствуются первые симптомы отмены

· через 12 часов окись углерода от курения выйдет из организма полностью, лёгкие начнут функционировать лучше, пройдёт чувство нехватки воздуха

· через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут более острыми

· через 7-9 недель тонкие обонятельные каналы окончательно очистятся от смолы и копоти, и острота запахов приобретет неожиданно «яркое звучание»

· через 12 недель (3 месяца) функционирование системы кровообращения улучшается, что позволяет легче ходить и бегать

· через 3-9 месяцев кашель, одышка и проблемы с дыханием становятся значительно менее выраженными, функция лёгких увеличивается на 10 %

· через 5 лет риск инфаркта миокарда станет в 2 раза меньше, чем у курящих.

Отказ от курения дает возможность еще и прожить дольше на 15 лет, чем курящие; улучшить и сохранить здоровье окружающих, близких и родных, которые вынуждены быть пассивными курильщиками; сэкономить ваши деньги, которые можно использовать на что-то полезное для себя и своей семьи; улучшить здоровье.

Также на сайте можно познакомиться с советами — как легче избавиться от вредной привычки.