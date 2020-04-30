Роспотребнадзор предупредил орловчан о мерах предосторожности в период майских праздников

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует: в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 12 393 человека, в том числе по эпидемиологическим показаниям – 9 779 человек.

По результатам лабораторных исследований в клиническом материале граждан РНК новой коронавирусной инфекции выявлены у 498 человек, в том числе за последние два дня у 91. В структуре лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, преобладают лица, контактировавшие с прибывшими из других регионов Российской Федерации. В настоящее время также регистрируются случаи коронавирусной инфекции среди лиц, у которых контакт с инфекционными больными не установлен.

За всеми лицами с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию установлено медицинское наблюдение в условиях медицинских стационаров или в условиях домашней изоляции. Определены контактные лица, проведено их лабораторное обследование.

Учитывая складывающуюся на территории Орловской области эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции, Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание жителей Орловской области на необходимость соблюдения в период майских праздников режима самоизоляции.

Гражданам необходимо оставаться дома, воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, от поездок в другие регионы страны, от посещений мест массового скопления людей. Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хроническими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления с праздниками целесообразно использовать современные дистанционные средства связи.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует воздержаться от любых поездок. В случае, если поездку отложить нельзя, необходимо придерживаться следующих правил:

не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции);

гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше остаться дома;

уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;

в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними);

при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5 м-2 метра), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте;

по прибытию на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м – 2 м);

если не исключен контакт с другими людьми, использовать маску для защиты органов дыхания обязательно;

после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;

перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки, обработать их кожным антисептиком, использовать только одноразовую посуду, овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей;

весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук,

в магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или расстройство кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

Получить дополнительную консультацию, передать информацию можно по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Орловской области:(4862) 42-91-82 (работает круглосуточно).