Роспотребнадзор призвал орловских предпринимателей к бдительности

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала о продолжающихся случаях мошеннических действий неустановленных лиц, действующих от имени служащих Роспотребнадзора, с целью получения незаконной материальной выгоды.

В частности, мошенники предлагают коммерсантам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) приобрести некие нормативно-правовые документы, наличие которых якобы поможет исключить негативные последствия в случае проведения проверки Роспотребнадзором.

В связи с этим на официальном сайте ведомства сообщается, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области не распространяет нормативную литературу.

«Просим проявлять бдительность! В случае поступления подобных обращений просим сообщать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: по телефону — (4862) 41-51-97, на электронный адрес: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а», — говорится в официальном пресс-релизе регионального Управления Роспотребнадзора.