Роспотребнадзор просит орловчан планировать новогодний отдых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных странах
Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует населению планировать свой отдых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране посещения.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость особо опасными инфекциями в мире по ряду болезней продолжает оставаться напряженной.
В настоящее время наблюдается неблагополучная эпидемическая ситуация по лихорадке Зика в странах Американского континента, продолжают регистрироваться заболевания лихорадкой Эбола в Центральной и Западной Африке, вспышки холеры выявлены в Танзании, Кении, Гаити, Доминиканской республике.
Сохраняется эпидемиологическое неблагополучие в мире по лихорадке Денге. Заражение данной инфекцией возможно при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов.
Кроме того, по официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Нью-Дели (Индия) зарегистрирована вспышка заболевания лихорадкой Чикунгунья среди населения. С начала сентября 2016 года более 1 тысячи человек заболели лихорадкой Чикунгунья, в том числе за последнюю неделю в столичном округе 11 случаев закончились летальным исходом.
В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации.
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