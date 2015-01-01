Роспотребнадзор просит орловчан планировать новогодний отдых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных странах

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует населению планировать свой отдых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране посещения.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость особо опасными инфекциями в мире по ряду болезней продолжает оставаться напряженной.

В настоящее время наблюдается неблагополучная эпидемическая ситуация по лихорадке Зика в странах Американского континента, продолжают регистрироваться заболевания лихорадкой Эбола в Центральной и Западной Африке, вспышки холеры выявлены в Танзании, Кении, Гаити, Доминиканской республике.

Сохраняется эпидемиологическое неблагополучие в мире по лихорадке Денге. Заражение данной инфекцией возможно при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов.

Кроме того, по официальной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Нью-Дели (Индия) зарегистрирована вспышка заболевания лихорадкой Чикунгунья среди населения. С начала сентября 2016 года более 1 тысячи человек заболели лихорадкой Чикунгунья, в том числе за последнюю неделю в столичном округе 11 случаев закончились летальным исходом.

В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации.