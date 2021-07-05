5 июля 2021



Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в орловских водоемах

По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз,  лабораторного контроля воды водоемов и песка по состоянию на  02.07.2021 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области  выдано 12 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил:

— пляж на р. Сосна в г. Ливны,

— пляж на пруду в д. Павловка Колпнянского района,

— пляж на Неручанском водохранилище в д. Васильевка Свердловского района,

— пляж на пруду оздоровительного лагеря «Мечта» в п.Зеленый Шум Орловского района,

— пляж на пруду АО «Парк-отель «Мечта» Орловского района,

— пляж на реке Кшень Ливенского района,

— пляж на водохранилище Ключевское Ливенского района,

— пляж на пруду д. Семенихино Ливенского района,

— пляж на р.Неручь «Залегощенский» Залегощенского района,

— пляж д.Юдинка на водохранилище Липовец Покровского района,

— пляж на пруду «Высокий берег» Троснянского района,

— пляж «Пенькозаводской» Троснянского района.

По данным лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», качество воды во всех мониторинговых точках соответствует требованиям нормативов по  вирусологическим и паразитологическим показателям.

Качество воды в пяти водоемах (озеро «Светлая жизнь», «ЦПКиО» г. Орел, река Мох Шаблыкинский район, пруд Старосельский Хотынецкий район, д.Большое Сотниково Урицкого района) не соответствовала требованиям по санитарно-химическим показателям (окраска, БПК5, ХПК).

По микробиологическим показателям на 02.07.2021 года, вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям на пруду с.Ждимир Знаменского района.

Администрации Знаменского района выдано предписание о запрете купания и установке предупреждающих аншлагов, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 05 Июл 2021 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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