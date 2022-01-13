Роспотребнадзор рассказал орловчанам об омикроне

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении омикроном сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы, в целом, больше похожи на симптомы сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие. Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма омикрон вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает. По данным японских учёных, омикрон передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования — от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Социальная дистанция и защитная маска снижают вероятность передачи вируса, но не исключают полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода, по сравнению с дельта-вариантом.

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.