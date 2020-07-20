20 июля 2020



Роспотребнадзор: в Орловской области санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизируется

Итоги минувшей недели озвучил сегодня на аппаратном совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. За  последнюю неделю в регионе зарегистрировано  338  случаев новой коронавирусной инфекции, что на уровне предыдущей недели (336 случаев).

Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 29 календарной неделе составил 0,8%, что соответствует общероссийским показателям.

Из общего количества заболевших COVID-19 в Орловской области 91,7% приходится на  взрослое население и 8,3%  на детей в возрасте до 17 лет включительно.

В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных  пневмоний составляет 20,4%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 45,6%, на долю  бессимптомных форм приходится 34%.

По результатам лабораторных исследований в клиническом материале   1 081 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции, в том числе у 998 пациентов внебольничная пневмония средней степени тяжести (92,3%) и в респираторной поддержке данные пациенты не нуждаются, у 83 (7,7%) пациентов тяжелая степень.

На 29 календарной неделе на территории региона зарегистрировано 164 случая внебольничной пневмонии, показатель составил 22,18 на 100 тыс. населения области, что на 13,2% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.

В структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией  удельный вес внебольничных пневмоний граждан в возрасте 30-49 лет составляет 21,1%, граждан 50-64 года составляет 40,7%,  граждан в возрасте 65 лет и старше – 34,3%.

На территории Орловской области зарегистрировано 15 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, с числом пострадавших 813 человека, за последнюю неделю количество пострадавших в очагах – 69. Под наблюдением остаются 4 очага с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших – 576.

Кроме того, зарегистрировано 505 семейных очагов, с количеством пострадавших 1 820, в том числе за последнюю неделю  23 семейных очага с числом пострадавших 88.

По информации официального Портала Орловской области

 

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Опубликовано 20 Июл 2020 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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