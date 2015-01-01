Роспотребнадзор выявил 240 нарушений при оказании платных медуслуг орловцам

Управление Роспотребнадзора в прошлом году провело 57 проверок медучреждений, оказывающих платные услуг и выявило 240 нарушений, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, орловские медцентры не были оборудованы вывесками с названием, режимом работы и адресом местонахождения. Также клиентам не представляли в доступном месте правила оказания платных медицинских услуг, не рассказывали об условиях, порядке, форме и порядке их оплаты. Выявлены случаи, когда пациента не предупреждали, что несоблюдение указаний медработника, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество медуслуги, или вообще отрицательно сказаться на состоянии здоровья.

Пациенту не выдавали информацию о состоянии его здоровья (а именно: результаты обследования, диагноз и связанный с ним риск, возможные варианты и последствия медицинского вмешательства, ожидаемые результаты лечения).

У проверяющих возникли претензии и к оформлению договоров на оказание платных медицинских услуг, где не были прописаны такие важные моменты, как ответственность сторон за невыполнение условий договора; сроки оплаты медуслуг; порядок изменения и расторжения договора.

Более того, при анализе договоров выявлены условия противоречащие законодательству и ущемляющие права потребителей: в частности, исполнитель обязывал потребителя оплатить медицинскую услугу до её получения; ограничения права потребителей на форму оплаты услуги; обязание оплатить убытки, понесенные вследствие расторжения потребителем договора на оказание услуг.

В итоге было выдано 51 предписание об устранении нарушений, вынесено 73 постановления об административных правонарушениях и 25 штрафов на общую сумму 140 тысяч рублей.