3 марта 2022



Роспотребнадзор: Заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на 21%

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в течение прошлой недели в Орловской области было зарегистрировано 4023 случая заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 21% ниже показателя предыдущей недели.

Среднесуточный показатель на текущей неделе — 450 случаев.

По сравнению с прошлой календарной неделей, уровень госпитализации снизился на 23,6% (госпитализирован 531 пациент).

В возрастной структуре заболеваемости COVID-19 доля детей составила 12,8% (зарегистрировано 513 случаев), на взрослых приходится 87,3% заболевших (3 510 случаев).

Наиболее высокие интенсивные показатели заболеваемости зарегистрированы среди взрослых в возрасте старше 65 лет и 40-64 лет.

Незначительное снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 65 лет (стабилизация на уровне прошлой недели).

Высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе отмечены на территории г. Орла, Орловского, Болховского, Новосильского, Новодеревеньковского, Краснозоренского, Троснянского и Должанского районов.

 

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Опубликовано 03 Мар 2022 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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