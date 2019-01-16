Роспотребнадзор забраковал всего один родник накануне Крещения

Сотрудники Роспотребнадзора в преддверии христианского праздника Крещения исследовали качество воды в местах крещенского купания в 26 купелях, а также в 40 источниках и родниках, расположенных на территории Орловской области. Исследования велись по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Во всех исследованных купелях качество воды соответствовало требованиям СанПиН. Не выдержала проверку из-за кишечных бактерий лишь вода из источника иконы Божьей матери Троеручицы, поселка Подзовалово Урицкого района. Из указанного источника воду необходимо кипятить. Список безопасных родников и купелей опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.