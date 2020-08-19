19 августа 2020



Роспотребнадзор запустил “горячую линию” по выбору детских товаров

В управлении Роспотребнадзора с 19 августа по 2 сентября проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Задать вопросы вы можете через единый консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону: 8 800 555 49 43, а также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий»:

-в г. Орле: 8 4862 41 83 45, 8 4862 42 26 75;

-в г. Мценск: 8 (48646) 4-15-39;

-в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

-в п.Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

-в п.Верховье: 8 (48676) 2-47-27.

Телефон горячей линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76.

 

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Опубликовано 19 Авг 2020 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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