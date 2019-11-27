Росприроднадзор признал опасным синий ручей, который течет в Оку

В администрацию города Орла в ответ на официальный запрос поступила информация о результатах лабораторных исследований голубой воды Оки.

Согласно данным Росприроднадзора, в пробах, отобранных 12 ноября, выявлено «превышение концентрации загрязняющих веществ по биохимическому потреблению кислорода (БПК) в 1,4 раза, в том числе в месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 5,9 раза; по меди в 2 раза».

Повторный забор проб произвели 14 ноября. В них установлено «превышение концентраций загрязняющих веществ… в месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 0,95 раза, по меди в 1,7 раза».

В настоящий момент ситуация нормализована. Тем не менее, специализированным уполномоченным органам предстоит определить источник загрязнения, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, первыми на необычно голубой и вонючий ручей обратили внимание рыбаки. Они выложили репортаж с места происшествия в соцсеть ВК в свою группу.