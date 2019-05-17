Росреестр будет искать нарушителей с помощью беспилотников

До конца 2019 года дронами оснастят все региональные подразделения Росреестра (в том числе и орловское) для отслеживания нарушений земельного законодательства, — сообщает пресс-служба ведомства. Росреестр создал центр использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для осуществления государственного земельного надзора. Подразделение в составе центрального аппарата Росреестра создано после пилотного использования дронов в 2017–2018 годах в двух регионах — Тульской области и Татарстане. Центр в составе федерального Росреестра будет заниматься выявлением нарушений земельного законодательства с помощью дронов по всей стране. Для этого до конца 2019 года в административных центрах федеральных округов России планируют создать центры коллективного использования БЛА. Такие центры будут оснащены оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов.

Снимки и ортофотопланы, полученные с помощью дронов, нужны для определения фактического использования земельных участков и координат границ земельных участков. Полученную с БЛА информацию можно сравнить со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости — для выявления признаков нарушений требований земельного законодательства, объясняется в пресс-релизе. Среди наиболее распространенных нарушений в Росреестре называют самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка или его использование не по назначению, — добавляет РБК.