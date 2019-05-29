29 мая 2019



Росреестр: Новый закон не перекроет доступ к сведениям из ЕГРН

Министерство экономического развития России при участии Росреестра разработало проект федерального закона, направленный на противодействие незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Детали готовящихся перемен разъяснили в пресс-службе Россреестра. Целью законопроекта является исключение деятельности «сайтов-двойников». Это связано с тем, что в настоящее время в сети Интернет действует большое количество сайтов, идентичных официальному сайту Росреестра (www.rosreestr.ru), которые имеют схожее с его контентом наполнение, что вводит в заблуждение граждан и организации, имеющих намерение получить соответствующие государственные услуги, оказание которых относится к исключительной компетенции Росреестра. Для предотвращения деятельности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату.

Проект закона не нарушает принцип открытости ЕГРН, — заверили в пресс-службе ведомства. Любое заинтересованное лицо может получать сведения ЕГРН в соответствии с законодательством о регистрации недвижимости. Для получения и возможности использования сведений ЕГРН любое лицо будет вправе обратиться с соответствующим запросом о предоставлении таких сведений, в том числе с использованием интернет-сайта Росреестра. Таким образом проект закона не предлагает менять процедуру предоставления сведений ЕГРН, а вводит административную ответственность за перепродажу сведений, содержащуюся в государственном реестре.

 

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Опубликовано 29 мая 2019 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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