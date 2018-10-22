Росреестр по Орловской области: как законно присоединить «заброшенную» землю

Согласно действующему законодательству, «бесхозных» земельных участков не существует. Поэтому, чтобы увеличить фактическую площадь своего участка, присоединив пограничный участок, и не нарушить при этом закон, необходимо найти собственника соседнего земельного участка, заключить с ним договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности.

Как сообщает Росреестр, для уточнения информации о собственнике и характеристиках пограничного земельного участка необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах или выписку об объекте недвижимости.

Сделать это можно на официальном портале Росреестра или в любом офисе МФЦ.

Объединение смежных земельных участков происходит в один участок, и существование исходных (смежных) участков прекращается. При этом у собственника возникает право собственности на вновь образованный земельный участок.