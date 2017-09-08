Росреестр по Орловской области сообщает: убытки за снос домов подлежат возмещению

Владельцы домов, подлежащих сносу из-за близости к коммуникациям, получат право на компенсацию. Убытки собственников недвижимости, которая оказалась в охранной зоне (например, рядом с электросетями, газо- или нефтепроводом) и подлежит сносу, компенсируют компании или местные власти. Такие поправки в Градостроительный и Гражданский кодекс 26 октября одобрило правительство.

Деньги будут платить владельцы инфраструктуры, если территория стала охранной уже после строительства дома или компания не предупредила о своем объекте Росреестр. Муниципалитеты же понесут расходы, если выдали разрешение на строительство на охранной территории. Но компенсация полагается только хозяевам зарегистрированной недвижимости. Домов, построенных без разрешений, новая норма касаться не будет.

Новые законы призваны помочь добропорядочным владельцам недвижимости в охранных зонах отстоять свои права. Но добиться компенсации в суде будет непросто. Например, владельцы должны быть готовы к проведению независимой экспертизы для объективной оценки стоимости сносимого жилья.

Тем, кто только собирается приобрести загородный дом или участок, следует тщательнее проверять карты землепользования, паспорта безопасности территории, а также самостоятельно обращаться в Кадастровую палату, чтобы еще до покупки убедиться в том, что будущая собственность не попадает в установленные охранные зоны. Это не только оградит потенциального владельца от опасного соседства с нефтепроводом, но и в дальнейшем избавит от судебной волокиты по поводу сноса и компенсации, информирует пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Орловской области.

 

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Опубликовано 07 Дек 2017 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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