Росреестр по Орловской области: срок «дачной амнистии» истекает

«Дачная амнистия» –  условное название принятого в 2006 году закона, который установил упрощенный порядок для оформления в собственность земельных участков и располагающихся на них домов и строений, находящихся в личном пользовании.

Планировалось, что срок действия «дачной амнистии» завершится в 2015 году, но из-за того, что многие не успели узаконить свою недвижимость, срок продлен до 1 марта 2018 года. При этом с наступлением 2017 года одно из ее положений — упрощенное оформление строений на землях садовых и дачных товариществ -утратило силу.

Ранее оформление происходило по декларации, которую собственноручно заполняли владельцы недвижимости. Сейчас, чтобы узаконить домик или гараж, необходимо наличие технического плана. Для его изготовления необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет обмеры постройки, определит ее точные координаты с привязкой объекта к земельному участку.

Дачной амнистией с начала года воспользовались  свыше 3 000 орловцев. Остальным следует поспешить, чтобы не попасть под новые требования: после 1 марта 2018 года при подготовке документов на регистрацию права нужно будет сделать техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство и согласование в соответствующих инстанциях.

Пресс-служба ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области

 

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Опубликовано 13 Дек 2017 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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