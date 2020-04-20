20 апреля 2020



Росреестр прекратил проведение плановых проверок юрлиц и ИП до конца года

Росреестр прекратил проведение плановых проверок юрлиц и ИП до конца года. Кроме того, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок.

Как уточняет пресс-служба регионального Росреестра, внеплановые проверки могут быть проведены на основании поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или требования прокурора о проведении проверки. Также мероприятия будут проводиться в случае угрозы причинения или выявления фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций, или если речь идет о проверках, целью которых является выдача лицензий и специальных разрешений.

Ранее в соответствии с поручением Правительства РФ о принятии мер по нераспространению коронавируса Росреестр приостановил проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства до 1 мая 2020 года.

— Всего в 1-ом квартале 2020 года специалистами орловского Росреестра проведено более 140 проверок соблюдения земельного законодательства. В результате выявлено 207 нарушений, наложено штрафов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей, к административной ответственности привлечено 164 нарушителя земельного законодательства, — сообщила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

 

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Опубликовано 20 Апр 2020 в 18:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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