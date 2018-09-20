Росреестр разъясняет, как восстановить документы

Любой собственник недвижимости имеет определенный пакет документов, подтверждающих его права — правоустанавливающие документы. Но бывают случаи, когда такие документы могут быть испорчены, утеряны или утрачены. В данной ситуации поможет Росреестр.

Для восстановления документов собственнику необходимо обратиться в орган регистрации прав с заявлением о предоставлении копии необходимого документа посредством личного обращения, почтового отправления, электронного обращения или через МФЦ.

Росреестр по Орловской области напоминает, что в случае личного обращения при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если запрос представлен почтовым отправлением, подлинность подписи должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Электронный запрос должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

В срок не более трех рабочих дней после поступлении запроса регистрирующий орган обязан предоставить копию документа при условии, что в реестровое дело помещен подлинник запрашиваемого документа.

Следует отметить, что за предоставление копии документа взимается плата. При направлении запроса в электронном виде плата взимается в 70% размере от установленной действующим законодательством, информирует пресс-служба Росрестра по Орловской области.