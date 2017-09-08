Росреестр стал бесплатно размещать извещения о продаже доли недвижимости

Филиал Кадастровой палаты Росреестра по Орловской области информирует, что на сайте Росреестра запущен новый сервис, позволяющий бесплатно опубликовать извещение о продаже доли недвижимости.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, продавец доли обязан направить всем остальным участникам долевой собственности извещение в письменной форме о намерении реализовать свою долю. В то же время законом о госрегистрации недвижимости предусматривается возможность известить участников долевой собственности на нежилые помещения посредством размещения извещения на сайте Росреестра в случае, когда таких собственников более двадцати.

Опубликовать такое извещение на сайте Росреестра можно через «личный кабинет» путем заполнения специальной формы. Тем сособственникам, у которых также активирован «личный кабинет», в течение трех дней после размещения извещения о продаже будет направлено уведомление об этом.

Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, то при нотариальном удостоверении сделки подтверждать это не потребуется, поскольку нотариус сможет самостоятельно проверить информацию – опубликованное на сайте извещение доступно для просмотра в течение трех месяцев.

По информации регионального филиала Кадастровой палаты Росреестра

 

Бывший замначальника орловского УМВД осужден за превышение должностных полномочий
Орловская наступательная операция вошла в новый «Атлас Победы»
В приемные семьи за год устроено З24 орловских малыша
Опубликовано 31 Янв 2018 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"