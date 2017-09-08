Росреестр стал бесплатно размещать извещения о продаже доли недвижимости

Филиал Кадастровой палаты Росреестра по Орловской области информирует, что на сайте Росреестра запущен новый сервис, позволяющий бесплатно опубликовать извещение о продаже доли недвижимости.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, продавец доли обязан направить всем остальным участникам долевой собственности извещение в письменной форме о намерении реализовать свою долю. В то же время законом о госрегистрации недвижимости предусматривается возможность известить участников долевой собственности на нежилые помещения посредством размещения извещения на сайте Росреестра в случае, когда таких собственников более двадцати.

Опубликовать такое извещение на сайте Росреестра можно через «личный кабинет» путем заполнения специальной формы. Тем сособственникам, у которых также активирован «личный кабинет», в течение трех дней после размещения извещения о продаже будет направлено уведомление об этом.

Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, то при нотариальном удостоверении сделки подтверждать это не потребуется, поскольку нотариус сможет самостоятельно проверить информацию – опубликованное на сайте извещение доступно для просмотра в течение трех месяцев.

По информации регионального филиала Кадастровой палаты Росреестра