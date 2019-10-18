Росреестр выявил, что городской полигон ТБО вышел за официальные границы

Всего в Орловской области 21 санкционированная свалка. Государственные земельные инспекторы Росреестра по Орловской области проверили соблюдение требований земельного законодательства на всех земельных участках региона, где расположены полигоны ТБО. Было проведено 25 административных обследований. Выявлено 9 нарушений, связанных с использованием земельных участков не по целевому назначению и 12 самозахватов земельных участков, где площадь фактически используемого земельного участка превышает площадь законно выделенного под хранение ТБО участка. Данные нарушения выявлены в Дмитровском, Верховском, Новодеревеньковском, Краснозоренском, Новосильском, Ливенском, Колпнянском, Малоархангельском, Свердловском, Урицком и Шаблыкинском районах области.

В результате проверочных мероприятий в Сурьянинском с/п Болховского района госземинспекторами Росреестра выявлен несанкционированный полигон ТБО, данный земельный участок незаконно используется МУП «Благоустройство» г. Болхов. В настоящее время Росреестром направлена информация в администрацию Болховского района для принятия мер по освобождению самовольно занятого земельного участка.

На одном из четырех полигонов города Орла на улице Итальянской также выявлено значительное превышение фактически используемой под хранение ТБО площади земельного участка.

Ко всем нарушителям применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

«Сообщить о незаконном скоплении мусора можно, написав обращение в Управление Росреестра по Орловской области, в котором нужно указать свои данные, включая ФИО и информацию для связи; адрес места нахождения возможной несанкционированной свалки. Рекомендуем также подкрепить заявление фотографиями. Отправить жалобу можно по электронной почте либо через сайт Росреестра, а также при личном обращении в ведомство», — напомнила орловцам заместитель начальника отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Валентина Семишина.

Напомним, ранее о том, что полигон ТБО в Орле значительно вышел за границы официального участка, сообщало движение «Зеленый патруль». Они даже выезжали на место и снимали фильм о ситуации с главной городской свалкой.