Россельхонадзор нашел фирму, способную из 20 кг сырья «изготовить» больше 9 тонн сливочного масла

Россельхознадзора мониторит ФГИС «Меркурий» для выявления находящейся в обороте недоброкачественной продукции. Так, в октябре 2019 года внимание мониторинговой группы привлекло молокоперерабатывающее предприятие ООО «Молочный источник» (г. Москва). Продукция с этой фирмы поставлялась в образовательное учреждение города Орла (500 кг сливочного масла).

Подозрение специалистов вызвало то, что в ветеринарных сопроводительных документах в качестве адреса производства был указан адрес, по которому фактически располагается административное здание. При этом анализ транзакций выявил несоответствие объёмов используемого ООО «Молочный источник» сырья и изготовленной продукции. Так, например, 30 сентября из 20 кг масла сливочного, произведённого на предприятии Нижегородской области, было выработано 9 646 кг масла различной фасовки и жирности.

Далее часть продукции менее чем за один час была доставлена на склад, зарегистрированной в Ивановской области, и отгружена в адрес индивидуального предпринимателя — поставщика молочной продукции в бюджетные учреждения Орловской области.

Это информация была направлена в адрес Россельхознадзора по городу Москве, а также в УМВД России по Орловской области. Вместе с тем, Россельхознадзором был организован отбор проб сливочного масла ООО «Молочный источник», поступившего в образовательное учреждение. В результате лабораторных исследований специалисты Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ выявили в образце продукции признаки фальсификации.

В настоящее время производственная площадка исключена из реестра поднадзорных объектов, а лицо, осуществляющее выдачу документов, заблокировано. В отношении индивидуального предпринимателя – поставщика небезопасной продукции — проводятся совместные с органами правопорядка контрольно-надзорные мероприятия.