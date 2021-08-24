24 августа 2021



Россельхознадзор: Борьба с борщевиком Сосновского – задача местных властей

В Россельхознадзор летом постоянно обращаются за помощью орловцы, чтобы остановить нашествие борщевика Сосновского. В ведомстве пояснили, борщевик Сосновского, несмотря на свою вредоносность, не является карантинным объектом и не включен в Единый перечень карантинных объектов. Поэтому борьба с ним не относится к полномочиям Россельхознадзора. Однако в ведомстыве напомнили жителям, что в сельских поселениях приняты муниципальные программы по борьбе с борщевиком. Программы рассчитаны на период от 3 до 10 лет. Поэтому по вопросам борьбы с борщевиком орловцам рекомендуют обращаться в органы местного самоуправления.

Кстати, Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) – многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные, высотой до 3 метров. Устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность. Размножается в основном семенами. Имеет повышенную репродуктивную способность, одно растение может давать до 20 тысяч семян.

Борщевик не способен к вегетативному размножению – обрубленный ствол или лист не может пустить новые корни, но он способен к возобновлению из почек, расположенных на корневище.

Борщевик Сосновского — это растение монокарпическое, цветёт и плодоносит только один раз в жизни, потом отмирает. Зацветает борщевик на 3-5-й год жизни. Если что-то препятствует цветению (например, скашивание), то растение может продолжать давать побеги до 8-12 лет, пытаясь зацвести.

Борьба с борщевиком требует комплексного подхода и должна сочетать в себе механические и агротехнические мероприятия, в том числе выкапывание, прополка, глубокая вспашка, боронование и скашивание растений.

Наиболее эффективным методом борьбы является химическая обработка очагов произрастания борщевика гербицидами, разрешёнными к применению на территории Российской Федерации. При этом наибольшая эффективность достигается в период до начала цветения растения.

Главный принцип борьбы с борщевиком – не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер. Попав в почву, они будут прорастать в течение нескольких лет.

Важно! При борьбе с агрессивным сорняком необходимо строго соблюдать меры безопасности. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог в виде волдырей, сменяющихся тёмными пятнами, которые сходят в течение 3-6 месяцев. Причем поражение может проявиться не сразу, как, например, при ожоге крапивой, а через день-два.

Для аллергиков не меньшую опасность представляют выделяемые растением эфирные масла фуранокумарины, приводящие к распуханию гортани и затруднению дыхания.В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы.

 

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Опубликовано 24 Авг 2021 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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