Россельхознадзор напомнил о важных деталях в борьбе с каштановой молью

На сайте Россельхознадзора появилась информация о борьбе с каштановой минирующей молью, которая массово поразили орловские деревья. На первое место специалисты поставили самую эффективную и доступную меру — осеннюю уборку опавших листьев с зимующими в них куколками. Такой способ значительно уменьшает численность бабочек, которые появятся следующей весной. Однако нужно учесть, что уборка опавших листьев дает эффект только в том случае, если собранные листья вывозятся из мест, где растут каштаны и утилизируются. Долететь с полигона до города для моли вообще труда не составляет. Листву нужно именно уничтожать.

Второй по эффективности в условиях населенных пунктов назвали метод насыщения природного ландшафта энтомофагом трихограммой, которая эффективна против более 60 видов вредителей.

Возможно также применение феромонных ловушек, которые просты в использовании и экологически безопасны. В Орле, напомним, трихограмму вообще не рассматривали как оружие против моли, а от феромонных ловушек в этом году решено было отказаться, так как городская пыль быстро забивает клейкий слой и ловушки теряют всякий смысл.

Лишь на четвертом месте идет широко применяемая в городе токсикация крон деревьев способом инъекции инсектицидов в стволы деревьев. Как отмечают в ведомстве, токсикация крон деревьев в условиях города может представлять экологическую опасность и требует тщательного выбора времени для достижения наибольшей эффективности, который могут установить только высококвалифицированные энтомологи.