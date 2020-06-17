Россельхознадзор объяснил, как выбрать самую вкусную клубнику

Вот и настал сезон садовой земляники или как её ещё часто называют – клубники. На прилавках представлены и завезённые из-за рубежа ягоды, и отечественные. Нередко импорт выдают за продукцию местных производителей, которая традиционно считается более вкусной и полезной. Чтобы не ошибиться при выборе, воспользуйтесь следующими советами.

Импортная ягода обычно имеет более красивый вид и правильную форму. Но красивая – не означает вкусная. Отечественная земляника, как правило, не может похвастаться правильность форм и аппетитным блеском. Часто попадаются зеленые листочки, которые оставили сборщики. Выбор лучше остановить на ягодах среднего размера.

В идеале любая ягода должна быть крепкой, без малейших повреждений и испорченных участков. Свежая клубника обычно с «чашечкой» — зелеными листочками. Если же таковой нет, скорее всего, эту ягоду собрали уже давно. Имейте в виду, когда клубника портится, то поверхность увлажняется, консистенция становится рыхлой, а цвет темнеет.

Клубника имеет ярко-красный цвет и на поверхности желтые зернышки. Бордовый оттенок же она приобретает, когда перезревает. Становится мягкой и не подлежит транспортировке. Если на прилавке насыщенно-темные, но тугие ягоды, их, вероятно, обработали химией. Спелая клубника имеет насыщенный «вкусный» запах. Если перед вами сочные на вид ягоды, которые совсем не дают никакого аромата, им явно помогли дозреть.

Чтобы проверить наличие излишков минеральных удобрений, лучше обратиться в лабораторию, но можно воспользоваться народным методом: разрезать сухую ягоду и приложить к срезу салфетку, перекормленная ягода оставит не яркий красный цвет, а бледный, еле уловимый по контурам.