Россельхознадзор опубликовал разъяснения по «кровавой реке»

Территориальное управление Россельхознадзор разъяснило факты, изложенные в статье «Кровавая река: о чем молчат рыбы» (газета «Орловская среда», 08.08.2018 г.) Как отметили в ведомстве, ситуация на земельных участках сельхозназначения в Покровском и Краснозоренском районах, связанная с внесением комплексных удобрений, полученных на основе отходов спиртового производства ЗАО РФК, находится на особом контроле Россельхознадзора. Ведомство оперативно реагирует на каждый факт нарушения земельного законодательства и в рамках возложенных полномочий проводит полный комплекс предусмотренных законом мероприятий. При этом важная деталь — в соответствии с законодательством ТУ Россельхознадзора осуществляет государственный земельный надзор исключительно на землях сельскохозяйственного назначения и не вправе проводить контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий, не осуществляющих свою деятельность на землях указанной категории. Соответственно, главный виновник загрязнения земель и рек — спиртзавод, успешно используя юридические уловки, очередной раз ушел от ответственности.

Между тем, в пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что впервые спиртзавод ЗАО «РФК» попал в поле зрения территориального управления в 2013 году. Тогда по результатам совместной проверки, проведенной с Орловской межрайонной природоохранной прокуратурой, по факту захламления земель сельхозназначения отходами спиртового производства, к административной ответственности были привлечены ЗАО «РФК» и его директор. Предприятию было выдано предписание об устранении нарушений, которое так и не было исполнено, за что спиртзавод и директора вновь привлекли к административной ответственности. После этого случая, ЗАО «РФК» перестало действовать самостоятельно, а отходы производства в качестве комплексных удобрений стали забирать некие предприятия (преимущественно с московской регистрацией) и щедро поливать ими арендованные поля Орловщины. И таких предприятий было немало. Управлением Россельхознадзора в разное время проводились контрольно-надзорные мероприятия, административные расследования в отношении 6 хозяйствующих субъектов.

Так, в 2015-2016 годах была проведена большая работа в отношении ООО «Новаком» и ООО «Алкой», в результате хозяйственной деятельности которых оказался испорчен плодородный слой почвы площадью 9,2 га на территории Покровского района. Лабораторные исследования почвенных образцов выявили химическое загрязнение грунта тяжелым металлом — марганцем, содержащимся в почве в концентрации, превышающей предельно допустимые значения. При этом сумма ущерба, нанесенного почве, составила 110,4 млн. рублей!!! По данным фактам Управление обратилось в суд с иском к ООО «Новаком» и ООО «Алкой» о возмещении вреда нанесенного почвам. Решением суда указанные организации обязали возместить сумму ущерба в равных долях.

В 2016 году управлением были установлены новые факты сброса отходов производства на земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Покровского района. Результатом работы сотрудников Россельхознадзора стало приостановление деятельности ООО «Новаком» сроком на 90 суток и решение Арбитражного суда г. Москвы об обязании ООО «Новаком» возместить ущерб в сумме 2,3 млн. руб. в денежном эквиваленте и провести рекультивацию нарушенного участка.

На протяжении последних двух лет комплексное удобрение у ЗАО «РФК» приобретает ООО «ОТД-Легион». В соответствии с заключенным предприятиями договором, «ОТД-Легион» является собственником приобретённого удобрения (ТУ № 2186-002-81531713-2013, декларация о соответствии РОСС.RU.AB51.Д11284 от 13.11.2015) и несёт полную ответственность за его утилизацию, а также внесение на земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие обществу на различных правах. Важно отметить, что при проведении административных расследований в отношении «ОТД-Легион» управлением Россельхознадзора были отобраны образцы почв со всех земельных участков, на которые вносилось указанное удобрение, для проведения токсикологического и агрохимического исследования. По результатам лабораторных исследований, фактов уничтожения плодородного слоя почвы не установлено. Однако, в связи с изменением качественных характеристик почвы и несоблюдением требований и нормативов по внесению удобрений ООО «ОТД-Легион» неоднократно привлекалось к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов за 2017 год и по настоящее время составила 930 тыс. рублей.

В июле 2018 года на основании информации, озвученной в материале Орловского информбюро «Зловоние, идущее из Краснозоренского района, накрыло Липецкую область» в отношении Общества проведено очередное административное расследование. При этом установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы и его уничтожение на земельных участках, расположенных на территории Краснозоренского района. За самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы ООО «ОТД-Легион» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, сумма штрафа составила 30 тыс. руб. По факту порчи плодородного слоя почвы материалы дела направленны управлением в Ливенский районный суд для приостановления деятельности общества «ЛТД-Легион». Рассмотрение назначено на 22.08.2018 года.