Россельхознадзор подготовил памятку охотникам из-за АЧС

В Орловской области у двух диких кабанов, добытых в урочище «Второй верх» Корсаковского района, и у четырех животных, обнаруженных в урочище «Мансуров лес» Корсаковского района, выявлено наличие генетического материала вируса АЧС. В районе обнаружения опасного заболевания проводится комплекс необходимых мероприятий. Напомним, африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, острозаразная вирусная болезнь домашних и диких свиней всех пород и возрастов. АЧС распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб. Специфические средства лечения и профилактики отсутствуют.

Источником возбудителя являются больные животные и вирусоносители. Факторы передачи – инфицированные объекты внешней среды (транспорт, предметы ухода, фураж, вода, навоз и др.). Особую опасность представляют продукты убоя заражённых свиней и образующиеся при их обработке пищевые и боенские отходы. Механические переносчики – люди, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, мухи и вши).

Клинические признаки: животные лежат, вяло поднимаются и передвигаются, быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. Кожа в области ушей, глаз, подчелюстного пространства, груди, живота, конечностей, половых органов багрово-синего цвета с множественными кровоизлияниями. Иногда отмечают расстройство пищеварения: запор или понос с примесью крови, гнойные выделения из глаз, отечное воспаление в области глотки, истощение. У кабанов болезнь зачастую протекает субклинически, они являются вирусоносителями.

В связи с произошедшем всех охотопользователей и охотников убедительно просят допускать к охоте лиц, прибывших только из благополучных по АЧС территорий.

Всем любителям побродить с ружьем необходимо в обязательном порядке проводить ветеринарно-санитарную экспертизу добытых кабанов.

Уничтожать внутренности добытых кабанов, шкуры и другие побочные продукты охоты, не используемые в пищу, необходимо способом, не допускающим их растаскивание дикими и домашними животными.

Разделку туш добываемых животных нужно осуществлять в местах, где полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.

Охотников убедительно просят осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособлений, используемых для перевозки туш добытых животных с использованием специальных дезинфицирующих средств.

При транспортировке туш добытых кабанов до мест разделки необходимо использовать водонепроницаемые ёмкости в целях недопущения попадания крови или естественных выделений животных на землю или различные поверхности транспортных средств.

После охоты и разделки туш кабанов в обязательном порядке необходимо проводить дезинфекцию рук, обуви, ножей, топоров, верёвок и других приспособлений с использованием дезсредств.

Транспортировку продукции охоты нужно осуществлять в одноразовой непроницаемой таре в целях недопущения контаминации транспортных средств и одежды кровью, мясным соком и т.д. Для транспортировки использовать только багажные отделения транспортных средств, днище которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобными ковриками.

Не допускается использование воды, в которой проводилась мойка мяса и субпродуктов от добытых кабанов, в корм свиньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими средствами.

При обнаружении трупа или отстреле дикого кабана с признаками АЧС необходимо немедленно сообщить об этом специалистам государственной ветеринарной Орловской области. Обо всех случаях падежа свиней в хозяйствах всех форм собственности, при обнаружении трупов диких кабанов в лесных массивах, а также в случаях обнаружения трупов свиней на свалках и других местах на территории Орловской или Курской областей необходимо сообщать по телефону: 8 (4862) 43 65 89 (г. Орел, ул. Пожарная, д. 72).

См. также: «В Корсаковском районе обнаружили АЧС«