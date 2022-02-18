Россельхознадзор рассказал о плюсах и минусах снежной зимы

Зима в этом году на Орловщине выдалась богатая на снег. Высокие сугробы укрыли поля и дачи. Снегозадержание — это очень важно. Если участок у вас расположен на пригорке и снег вечно сдувает, делайте что угодно, городите какие угодно преграды, чтобы задержать снежное богатство. Чем больше снега наметет на ваши участки, тем лучше. Эта зима и снег — настоящее сокровище.

Несомненные плюсы:

Подзимним посевам не страшен никакой минус, ни ночной, ни дневной — они надежно укрыты снежным одеялом. Чем больше снега, тем лучше будут укрыты луковичные, корни деревьев другие посадки, значит, нечего не померзнет. Снежный «полив», когда по весне снег растает, и влага уйдет в землю, — самый полезный для всех растений и особенно деревьев, чьи корни глубоко залегают в земле. Большие сугробы создают как бы водный резерв, обеспечивают будущий глубокий полив.

Опасные минусы:

Сломанные ветви деревьев. Ломаются в первую очередь неправильно обрезанные деревья, с острыми развилками, а также хрупкие и старые. Острые развилки тем опаснее, чем старше дерево. Рано или поздно они обязательно сломаются — не от снега, так от ветра. К сожалению, не всегда соблюдаются правила обрезки, часто просто потому, что жалко. Не пытайтесь реанимировать сломанные ветви, связать их, они не приживутся. Хуже всего, когда дерево ломается по штамбу, то есть трещина проходит прямо по стволу. Сломы придется обрезать, если попытаться их стянуть, то дерево будет болеть, его будут атаковать бактерии и грибы.

Проваленные крыши теплиц и сараев. Если слой снега на крышах дома и хозпостроек слишком толстый, его нужно время от времени сгребать. Иначе, когда наступит оттепель и снег отяжелеет, а ночью его прихватит морозом, крыши могут серьезно пострадать. В любом случае снег гораздо полезнее на грядках, чем на крышах.

Деревья под тяжестью снега нависают над проводами. Эта беда уже посерьезнее, ведь склонившись сильнее, ветка может оборвать провод или вызвать короткое замыкание. Так и до пожара недалеко. Поэтому обязательно аккуратно отряхните все опасно нависшие ветви от снега.