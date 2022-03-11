11 марта 2022



Россельхознадзор воюет со свалками на сельхозземлях

Захламление земель сельскохозяйственного назначения – одна из проблем, которой уделяется пристальное внимание при осуществлении государственного земельного надзора. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, в результате обследований территорий выявляются многочисленные случаи захламления бытовыми отходами земель сельскохозяйственного назначения.

Свалки бытовых отходов наносят значительный вред окружающей среде, приводят к частичному или полному разрушению почвенного покрова, а также снижению плодородия, вследствие чего использование земельного участка становится невозможным или требует введения специальных ограничений, включая консервацию земель для проведения мероприятий по восстановлению плодородия. Продукты горения, образующиеся в местах скопления бытового хлама, другие отравляющие вещества могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и водоемы. Кроме того, свалка – место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения опасных заболеваний.

В связи с этим в надзорном ведомстве напоминают, что за организацию свалок на землях сельскохозяйственного назначения законодательством предусмотрена административная ответственность.

 

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Опубликовано 11 Мар 2022 в 18:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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