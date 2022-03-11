Россельхознадзор воюет со свалками на сельхозземлях

Захламление земель сельскохозяйственного назначения – одна из проблем, которой уделяется пристальное внимание при осуществлении государственного земельного надзора. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, в результате обследований территорий выявляются многочисленные случаи захламления бытовыми отходами земель сельскохозяйственного назначения.

Свалки бытовых отходов наносят значительный вред окружающей среде, приводят к частичному или полному разрушению почвенного покрова, а также снижению плодородия, вследствие чего использование земельного участка становится невозможным или требует введения специальных ограничений, включая консервацию земель для проведения мероприятий по восстановлению плодородия. Продукты горения, образующиеся в местах скопления бытового хлама, другие отравляющие вещества могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и водоемы. Кроме того, свалка – место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения опасных заболеваний.

В связи с этим в надзорном ведомстве напоминают, что за организацию свалок на землях сельскохозяйственного назначения законодательством предусмотрена административная ответственность.