Российский общенародный Союз выдвинул Виталия Рыбакова кандидатом в губернаторы Орловской области

14 июня на заседании президиума Российского общенародного Союза состоялось выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора Орловской области известного регионального общественного деятеля и предпринимателя Виталия Рыбакова.

Лидер РОС Сергей Бабурин поздравил Виталия Рыбакова с выдвижением на эту ответственную должность. Он особенно подчеркнул:  «С выдвижением Виталия Рыбакова мы связываем возрождение РОС в Орловской области и общий подъем патриотического движения. Партия прирастает опытными людьми, депутатами, общественниками, предпринимателями. Мы идем вперед к новым политическим перспективам».

Как отметил в своем комментарии заместитель председателя РОС Дмитрий Соин, «президиум партии единогласно проголосовал за выдвижение Виталия Рыбакова. Это опытный человек, действующий региональный депутат, обладающий ресурсами и авторитетом, достаточным для прохождения фильтра и баллотирования. Мы неоднократно заявляли о том, что РОС будет проявлять высокую электоральную активность. Поэтому участие кандидатов Российского общенародного Союза в губернаторских и иных выборах вполне логично и обоснованно».

 

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Опубликовано 14 Июн 2018 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

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