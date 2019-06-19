«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

А Музалевский не виноват: как топили «Орловский Титаник»

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

История строительства и постепенного погружения в пучину нового корпуса Орловской областной клинической больницы, который некоторое время именовался «многопрофильным медицинским центром» (ММЦ), а в народе получил имя «Орловский Титаник», началась в далеком 2006 году.

14 сентября 2006 года губернатор Орловской области Егор Семенович Строев приехал в Бочаров Ручей, чтобы пообщаться с Президентом России В.В. Путиным. Перед встречей переговорил с Сергеем Собяниным, нынешним мэром Москвы, а тогда – руководителем президентской администрации, пообщался с журналистами «кремлевского пула», а затем, прихватив корзинку с отборными орловскими яблоками, отправился к главе государства. Путину понравились и яблоки, и то настроение, с которым Строев приехал к нему. И, как это обычно бывает, Путин первым задал губернатору вопрос: «Чем помочь, какие трудности?» Строев не стал долго вдаваться в подробности, а передал президенту письмо за своей подписью и на своем же бланке.

Президент внимательно прочитал письмо и написал размашистую резолюцию: «Медведеву Д.А., Зурабову М.Ю. Пр. рассмотреть и доложить согласованные с областью предложения». Обвел ручкой слова «2,4 млрд. рублей», подписался и поставил дату.

Сразу отметим: президентское поручение номер ПР-1558 не было выполнено. «Согласовывать с областью» какие-либо предложения в 2006-2008 гг. федеральная власть под любыми предлогами отказывалась. Начался классический бюрократический футбол.

«Предложения» министров, сводились в итоге к фразе типа «денег нет, но…» В августе 2008 года Михаил Зурабов, министр здравоохранения и соцразвития России, писал в правительство: «Государственная поддержка на этот проект не предусматривается… свободных средств не имеется…» И предлагал строить за счет региона и возможных «дополнительных доходов федерального бюджета».

Такие предложения Орловскую область, и так начавшую строительство за счет своего бюджета, не устроили, но делать было нечего, и до начала 2009 года новый корпус еще строили.

Строев покинул свой пост в феврале 2009 года, и «Титаник» был «законсервирован». А потом, через три года, за дело взялись губернатор Козлов и послушно одобрявший его решения новый председатель облсовета Музалевский.

И с тех же пор «Орловский Титаник» стал настоящей фабрикой для «отмыва» бюджетных средств, которые время от времени закидывались в его топку то областью, то федералами. За 2012 – 2017 годы при губернаторах Козлове и Потомском было похищено порядка 700 миллионов рублей…

ПРИ ПОЛНОМ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛСОВЕТА…

Единственный человек, который оставался на второй по рангу должности в орловской власти весь период расхищения бюджетных средств на объекте «Титаник» – это председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Менялись председатели областного правительства и «кураторы», но Музалевский был единственным из высших руководителей региона, кто никуда не уходил. И пока не уходит…

Леонид Музалевский и Александр Козлов

Музалевский возглавил облсовет за две недели до начала 2012 года, а через четыре месяца в Орле появилась компания ЗАО «Союзинформ». Газета «Коммерсант» писала: «Согласно постановлению облправительства от 4 апреля 2012 года об утверждении проектной документации, власти ожидали увидеть через 33 месяца на 7 га здание из трех блоков на 11 и 12 этажей. Предполагалось создание 350 койко-мест в лечебно-профилактических отделениях лечебного корпуса, а также 25 койко-мест в отделении интенсивной терапии и реанимации. Подряд на эти работы выиграло зарегистрированное в Тверской области ЗАО «Союзинформ», входившее в группу IT-компаний «Армада»… Соглашение с орловскими властями предусматривало возведение объекта до 2014 года, а оплату — до 2021 года в рассрочку под максимум 7,5% годовых». https://www.kommersant.ru/doc/2846182

В 2014 году «Титаник» так и не поплыл. Леонид Музалевский, второе лицо в области, по этому поводу просто промолчал. В ноябре 2015 года УМВД по Орловской области возбудило уголовное дело по действиям строителей «Титаника» и орловских чиновников, которые тем не менее не назывались персонально. Официальный представитель облпрокуратуры Елена Семина тогда поясняла: «Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной надзорным ведомством проверки. Разбирательство находится в производстве УМВД. В период с 2012 по 2014 год представители руководства подрядчика — ЗАО “Союзинформ”, областной клинической больницы и казенного учреждения “Орелгосзаказчик” похитили более 295 млн руб. бюджетных средств на строительстве многопрофильного медцентра». https://www.kommersant.ru/doc/2846182

Команда «козловских» строителей разворовала триста миллионов при молчаливом попустительстве со стороны председателя облсовета. Кстати, курировал проект тогдашний заместитель Козлова и нынешний глава Орловского района Юрий Парахин. Естественно, и он публично открещивался от участия в затоплении «Титаника»: «Курировавший работы с ЗАО «Союзинформ» бывший вице-премьер Юрий Парахин, — отмечал «Коммерсант»,- действия силовиков воспринял вчера скептически: «Я не специалист в сфере строительства, но надо быть полным идиотом, чтобы подписать акты выполненных работ на 300 млн руб. и не видеть, что их на самом деле нет. Надеюсь, следствие во всем разберется». Господина Парахина удивил интерес правоохранителей к долгострою по прошествии нескольких лет: «Может быть, кто-то сейчас ищет причины показать, что виновники не те, кто не в состоянии сдать объект?» https://www.kommersant.ru/doc/2846182

Несколько дней назад журналист портала «Oreltimes» Сергей Тюрин задал прямой вопрос Леониду Музалевскому: «Вы работали и при губернаторе Козлове, и при Потомском, возглавляете областной совет и сейчас. Иногда вас упрекают, что вы идете на поводу у исполнительной власти, у губернаторов. Или это и есть настоящая политика: вот их уже нет, а вы остаетесь председателем областного совета?» Музалевский ответил прямо: «Что такое «идете на поводу»? Многие считают, что если конструктивное взаимодействие с исполнительной властью — это «идти на поводу», то они глубоко ошибаются. Во-первых, это прописано в федеральном законе. Во-вторых, нормальные люди садятся и договариваются по решению многих вопросов».

В центре — «нормальные люди» Александр Козлов и Вадим Потомский

Вот он и «договаривался». И с Козловым, и с Потомским. И до досрочной отставки Вадима Потомского не сделал ни единого шага, который позволил бы «нормальным людям» Козлову и Потомскому усомниться в том, что все договоренности о невмешательстве в их дела будут исполнены!

Как только стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ЗАО «Союзинформ», чиновников «Орелгосзаказчика» и функционеров областной клинической больницы, Вадим Потомский дал поручение расторгнуть контракт с «Союзинформом» и «дал низкую оценку» работе этой компании. https://obl1.ru/newsline/gubernator-orlovskoj-oblasti-vadim-potomskij-dal-nizkuyu-ocenku-rabote-zao-soyuzinform/ .

Юрий Парахин…

…и Евгений Морозков

Музалевский, как это было в «козловский период», опять никаких публичных оценок не давал. А следствие шло своим чередом, правда не особенно успешно. Летом 2016 года следователи задержали, 5 июля предъявили обвинение, а потом попытались отправить под арест заместителя директора по управлению проектами ЗАО «Союзинформ» Евгения Морозкова. Но суд отказал им. Вот цитата из решения Советского райсуда: «По версии следствия, в период времени с 2012 по 2014 годы неустановленные лица из числа руководителей ЗАО «Союзинформ», БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» и казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик», действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, путем обмана похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 295 миллионов рублей, выделенные в рамках договора, заключенного между БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» и ЗАО «Союзинформ» на выполнение полного комплекса работ по завершению строительства («под ключ») объекта — многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «ООКБ», причинив тем самым бюджету Российской Федерации материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Суд, рассмотрев ходатайства следователя и представленные материалы, принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании Морозкову Е.В. меры пресечения в виде заключения под стражу». http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_depHYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=230″&HYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=230″op=1HYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=230″&HYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=230″did=230

После этого, как отмечал портал 57рф, Морозков пропал и, по некоторым данным, сейчас он находится в розыске https://орел-57.рф/pages/aadress.php?page=83

Потомский, Кочергин и компания после посещения медцентра

В декабре 2015 года, как отмечалось в видеоматериале на сайте Вадима Потомского, «для консультации по принятию решений по дефектовке здания многопрофильного медцентра привлечена компания ОАО «АИЖК Орловской области». http://potomsky.ru/news/vadim_potomskiy_oznakomilsya_s_sostoyaniem_stroyaschegosya_mnogoprofilnogo_meditsinskogo_tsentra_orlovskoy_oblastnoy_klinicheskoy_bolnitsyi Возглавлял ее, как мы уже неоднократно отмечали, приглашенный лично экс-губернатором ранее судимый Сергей Кочергин. В том же видеоматериале Потомский высказался о «Титанике» очень эмоционально: «В общем это ужас». И добавил: «Уголовное дело есть у нас, и прокуратура занимается, и полиция занимается, и Следственный комитет занимается. Найдут, накажут, будем надеяться на это». http://potomsky.ru/news/vadim_potomskiy_oznakomilsya_s_sostoyaniem_stroyaschegosya_mnogoprofilnogo_meditsinskogo_tsentra_orlovskoy_oblastnoy_klinicheskoy_bolnitsyi

Надеждам сбыться было не суждено, не нашли и не наказали…

ЛЕОНИД МУЗАЛЕВСКИЙ: НАСЧЕТ НИЧЕГО Я НЕ СОГЛАСЕН

В декабре 2015 года при участии губернатора Потомского и «дефектолога» Кочергина подрядчиком по строительству «Титаника» было выбрано ООО «АСК Инжиниринг», которое, как позже выяснится, было аффилировано с тем самым ранее судимым генеральным директором АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» Сергеем Кочергиным. Контракт на достройку ММЦ стоимостью более 800 млн рублей БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» заключила с ООО «АСК Инжиниринг» которое зарегистрировано в Москве. Но в это же время в Орле было зарегистрировано еще два ООО с таким же названием: «АСК Инжиниринг».

После заключения контракта с московским ООО «АСК Инжиниринг» 29 декабря 2015 года уже 31 декабря 2015 года областная клиническая больница перечисляет ему аванс в сумме более 242 млн рублей!

Но самое интересное, что после пропажи денег и расторжения через суд контракта между областной больницей и ООО «АСК Инжиниринг» новым подрядчиком, который будет за бюджетные деньги достраивать объект, было выбрано ООО «Стройбюро», где директором являлся всё тот же Илья Дисман, занимавший руководящие должности и в трех вышеупомянутых ООО «АСК Инжиниринг». ( http://newsorel.ru/fn_238187.html )

В предыдущих выпусках нашего совместного с Агентством федеральных расследований FLB.RU проекта «Вор должен сидеть в тюрьме!» мы писали о том, как освободился от уголовного преследования Илья Дисман, и о том, как прокуратура несколько раз препятствовала прохождению в суд «делу Кочергина», не утверждая обвинительное заключение. А как действовал Леонид Музалевский в то время, когда «АСК Инжиниринг» и «неустановленные лица» расхищали сотни миллионов бюджетных средств, выделенных на достройку «Титаника»?

На специально созванной 10 июня пресс-конференции Музалевский заявил, что сбор подписей за его отставку, организованный общественным движением «Родной Орел», и сами подписи «нелегитимны». http://orelsreda.ru/spiker-nanosit-otvetnyj-udar/ Но не ему говорить о легитимности. В то время, когда он покорно и униженно плелся за Потомским, молчаливо наблюдая за процессом «крушения» «Титаника», руководство движения «Родной Орел» писало реальные, а не вымышленные и «нелегитимные» письма по этому вопросу и в Генпрокуратуру, и в Администрацию Президента России. Вот, например, письмо от 18 ноября 2016 г., подписанное председателем движения Аллой Борисовой, адресованное Антону Вайно, вот письмо Генеральному прокурору Юрию Чайке, письмо полпреду президента в ЦФО Александру Беглову…

Отметим, что эти письма были разосланы почти за год до того, как Потомский был отправлен в отставку.

А что Музалевский? Сегодня он прикрывается неким «планом проверок», который был введен в действие после того, как фанат Ивана Грозного покинул Орел. На упомянутой пресс-конференции даже обычно спокойный редактор «Орловской искры» Юрий Лебедкин не сдержался: «создается впечатление, что, когда губернатор воротит, что хочет, как это делал Потомский, облсовет не принимает должных мер именно в то время. Потом, задним числом, мы находим – уголовные дела, стадион, не знаю что… Но поезд ушел, он уже работает где-то там, в Северо-Западном округе, все, вопросов нет. А вот в тот момент, когда все это делается?»

В тот момент, «когда все это делалось», Музалевский молчал и поддерживал все инициативы экс-губернатора, которые привели в том числе и к фактической организации хищений на «Титанике». А когда ему в глаза говорили, что его обвиняют в том, что пропали деньги, и все знали исполнителей, ставивших подписи, а облсовет и он лично ничего не делали, Музалевский отвечал, глядя в телекамеру: «Ну, насчет ничего я не согласен… Так вот, если говорить о юбилейных объектах, которые мы, скажем так, получили за федеральные и областные денежные средства, мы, жители Орловской области, в том числе депутаты, вот, мною сразу дано поручение и устное, оформленное протоколом, и в том числе поручение, оформленное решением областного совета народных депутатов. Я назначил проверку всех объектов».

Очень легко что-то «назначать», когда деньги, непосредственные исполнители и чиновники, числящиеся «неустановленными», уже пропали, как пропал с политического горизонта и бывший губернатор Потомский, когда следы уже заметены, а сроки давности либо прошли, либо вот-вот пройдут. Только как это объяснит спикер областного парламента жителям Орловской области, сидящим в очередях в поликлиниках, умирающим от того, что вовремя не пришла квалифицированная медицинская помощь, лежащим в коридорах областной больницы в это душное лето 2019 года?

Цитата номера:

10 января 2014 года

Юрий Парахин, куратор строительства Многофункционального медицинского центра, руководитель блока финансово-экономического развития Орловской области:

– На этот объект в 2013 году было запланировано 450 млн рублей. Из них 350 млн – это федеральные средства (50 млн из которых поступили только 27 декабря). И 100 млн рублей – это областные деньги. На конец декабря 2013 года объем принятых работ на этом объекте составил около 550 млн рублей.

По сути, подрядчик строит с опережением того уровня средств, которые на этот объект поступили. При строительстве центра мы столкнулись с такой проблемой. Проектировали объект в 2006 году, и с того момента предложения инженерного характера и медоборудование, которые были предусмотрены проектом, уже устарели. Пришлось вносить коррективы. Отмечу, что изменение проекта проведено за счет исполнителя работ. Это потребовало времени, и возникло некоторое отставание, но сейчас темпы строительства восстановлены.