«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

№22 (559) от 26 июня 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

ЗАЧЕМ «ОРЛОВСКОЙ СРЕДЕ» И FLB.RU ВСЕ ЭТО НУЖНО?

И коллеги журналисты, и чиновники, и даже силовики, следящие за нашим проектом «Вор должен сидеть в тюрьме!», рассказывающем о расследовании на Орловщине самых громких дел коррупционной направленности, время от времени интересуются у нас: «А зачем вам все это нужно?» И говорят о том, что, мол, нехорошо сор из избы выносить, что некоторые руководители недовольны, что всякая критика и выведение в публичное пространство того, что чиновники и коррупционеры всеми силами хотят скрыть, «расшатывает лодку» и вообще может к Майдану привести. Некоторые говорят, что это может негативно повлиять на имидж руководства и репутацию региона. Они правы?

Нет, конечно! На репутацию региона влияют не сообщения об украденных миллиардах бюджетных рублей, а сам факт их хищения, не разговор о взятках, а сами взятки, не освещение проблем со стадионом, новым корпусом областной больницы, с государственными акционерными обществами, а то, во что эти проблемы превратились в нашей области. Это ведь и повышение тарифов, и неоказанные услуги, и непостроенные дома, и неотремонтированные дороги, и нехватка средств на самые неотложные нужды. Тех самых миллиардных средств, которые были выведены из области, рассосались по карманам граждан, привезенных экс-губернатором Потомским в регион. Когда орловчанам говорят о том, что на приведение в порядок домов, улиц, дворов, больниц, поликлиник, на решение проблем обманутых дольщиков не хватает столько-то миллионов, каждый из нас должен задуматься. Задуматься о том, что эти десятки или сотни миллионов можно было бы спокойно изъять из украденных «праздничных» миллиардов. И нам нужно понять, что главное в том, что зло должно быть наказано, что вор должен сидеть в тюрьме, что справедливость все-таки должна быть, ведь запрос на нее, эту самую справедливость, – один из самых основных в современном российском обществе.

Зачем нам все это нужно? Когда во время прямой линии, 20 июня, президента России В.В. Путина спросили: «Кто ответит или отвечает за разгул коррупции? Вы как гарант соблюдения закона чувствуете личную ответственность за это безобразие?», он ответил:

«Во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, так же, как происходит в некоторых странах до сих пор, так же, как у нас бывало. Знаете, всё время встаёт альтернатива, и часто мне говорят: «Может быть, мы это прикроем? Может быть, это закроем?» – потому что будут вопросы, подобные вашему.

У меня всегда на это только один ответ: нет. Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счёт граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, во-вторых, это нужно делать гласно.

И мы будем делать и продолжать это делать гласно. Откуда берутся эти деньги? Понятно, из коррупционных схем, из бизнеса. Кстати сказать, здесь, как правило, обе стороны виноваты: одни тащат, другие берут. Есть взяткодатель и взяткополучатель. Так и в законе прописано.

Конечно, чиновники вообще, а представители правоохранительной сферы находятся в особом положении, и с них будет всегда особый спрос…

Повторяю еще раз, это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Кстати говоря, эта тема есть во многих странах, практически во всех. Посмотрите, в тех же Штатах и бизнесу, и коррупционерам дают по 70, по 100, по 150 лет тюрьмы. Это бессмысленно, но достаточно жестко и публично тоже эта работа идет. И у нас мы будем делать то же самое… Понимаете, дело в чем: если человек уже серьезного возраста, можно пожизненное, а можно десятки лет дать – разница небольшая… Вопрос даже не в количестве годов лишения свободы. Самый главный вопрос в неизбежности наказания». http://www.kremlin.ru/events/president/news/60795

Еще раз приведем слова президента: «Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счёт граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, во-вторых, это нужно делать гласно». И это его пожелание касается не только правоохранительных и надзорных органов, но и нас, журналистов. И мы надеемся, что ответили на вопрос, зачем нам все это нужно…

КЕМ РАНЬШЕ СТАНЕТ ДЕНИС БЛОХИН: ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ ИЛИ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ?

Чем глубже мы вдаемся в историю появления и расследования уголовных дел, возбужденных по строительству и реконструкции объектов к 450-летию Орла, тем чаще за словами «мошенничество», «хищение», «невозврат» и пр. встает фигура нынешнего члена правительства Орловской области – руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина. Шутка ли, именно в его бытность руководителем казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» было с треском провалено исполнение тщательно отобранными подрядчиками контрактов на реконструкцию Центрального стадиона имени Ленина, Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева, поликлинического корпуса Орловского перинатального центра, театра «Свободное пространство». Но в уголовных делах, возбужденных по фактам хищения бюджетных средств, мошенничества или халатности, Денис Блохин проходит лишь как свидетель…

ПРЕЕМНИК УГОЛОВНИКА ЕРША

Вообще-то пришедший к власти в Орловской области теперь уже бывший губернатор Вадим Потомский никакого Блохина делать начальником «Орелгосзаказчика» не собирался. Это место он берег для своего однокашника Андрея Ерша. Вместе с Ершом он учился в Ленинградском высшем зенитно-ракетном командном училище. Потом их пути разошлись. «Зенитчик» Потомский, отслужив три года в спортклубе, сбежал на «гражданку», а «зенитчик» Ерш подался в органы внутренних дел. В апреле 2014 года Потомский пригласил Ерша поруководить «Орелгосзаказчиком», но, как говорится, «недолго музыка играла», и по прошествии полугода Ерш был задержан в своем кабинете сотрудниками ФСБ из Архангельска и препровожден в ставшие ему родными северные края, получив в январе 2017 года девять с половиной лет лишения свободы за крышевание подпольных игорных заведений. https://www.newsorel.ru/fn_258261.html

Однокурсник Вадима Потомского Андрей Ерш

Около месяца место Ерша оставалось вакантным, но 25 ноября 2014 года на вахту заступил Денис Анатольевич Блохин. Именно он стал заниматься выполнением заключенных при уголовнике Ерше контрактов и заключать новые…

Приглашая своего однокурсника на должность руководителя «Орелгосзаказчика», Вадим Потомский давал понять, что безраздельно доверяет ему. Эта организация в 2014 году не только распоряжалась трехмиллиардными средствами Дорожного фонда, но и по воле врио губернатора должна была подмять под себя большинство муниципальных контрактов – муниципальным предприятиям было «рекомендовано» работать только со структурой Ерша. Но, как мы уже знаем, не сложилось. Тогдашний пресс-секретарь Потомского Станислав Рыбаков информировал общественность о том, что арестованный Ерш на самом деле якобы прошел все проверки, а сам Потомский позднее сетовал: «К сожалению, я вам объективно и честно скажу: я не знал про эту историю. Если бы я знал про эту историю, Андрей бы не работал здесь… Это мой курсант, мы с ним вместе учились с первого курса, когда нам было по 16 лет, я был старшиной батареи, он был курсантом второго взвода… Он приехал ко мне. Я его приглашал на работу, никто мне его не навязал… Все, кто работает у меня в правительстве Орловской области, лично мною приглашены. Особенно уровня заместителей. Андрей работал в милицейских, в полицейских структурах, в ОБЭПе. По экономическим направлениям. По соображениям, что организация, в которой он работал, «Орёлгосзаказчик», через неё проходит колоссальное количество бюджетных денег, я и пригласил его как специалиста, чтобы никуда эти всевозможные левые варианты не ушли. Всплыла история, которая… Он мне её не назвал. Если бы он мне её назвал, сказал: «Старшина, так меня называли, Вадим, вот такая история есть, такой скелет в шкафу, я бы его на работу не брал». https://www.sovsekretno.ru/articles/bratva-grazhdanina-potomskogo/

Вообще-то, опытные чиновники – люди суеверные и с предубеждением относятся к приглашению занять кабинет человека, которого увезли из этого самого кабинета в наручниках, но Денис Блохин оказался не из таких. Он не только занял должность начальника «Орелгосзаказчика», но и избегает до сих пор уголовной ответственности…

СНОВА САРКИСОВ-ШЛЕЙХЕР

Одним из любимых подрядчиков (субподрядчиков) Дениса Блохина стало ООО «ВСУ 321» под руководством печально знаменитого фигуранта ряда уголовных дел Артура Саркисова-Шлейхера, о деятельности которого мы подробно рассказывали в прошлом выпуске совместного с Агентством федеральных расследований FLB.RU проекта «Вор должен сидеть в тюрьме», опубликованном 12 июня.

Денис Блохин и Артур Саркисов-Шлейхер

Судите сами: 2 июня 2015 года Денис Блохин от имени «Орелгосзаказчика» заключает контракт № 21-СП с ООО «МосОблСтрой» на выполнение работ по реконструкции ОГУ «Центральный стадион имени В.И. Ленина» на сумму 111 780 995 рублей. Обращаем особое внимание на то, что исполнение контракта осуществлялось в период руководства КУ ОО «Орелгосзаказчик» Блохиным Д.А. Но при чем тут Артур Саркисов-Шлейхер и его «ВСУ 321»? В передаче «Первое правительство» на «Первом областном телеканале» 18 декабря 2015 года Блохин ответил на этот вопрос: «Надо сказать, что средства федерального бюджета поступили вовремя в этом году. Мы контракт заключили в июне. И в общем-то ничто не предвещало беды. Зашел единственный, скажем, конкурсант, который победил в этом конкурсе. В принципе, он получил аванс и начал активно работать. Проблемы начались примерно в сентябре этого года, когда на счет этой организации «МосОблСтрой» поступила претензия, скажем так, от судебных приставов на 14 миллионов рублей. С тех пор у нас начались проблемы. То есть начались блокировки счетов, начались поиски возможных вариантов решения этих вопросов. И вот на сегодняшний день я могу сказать, тот субподрядчик, который к нам зашел, – это «ВСУ 321». Вот они сейчас начали работать. Они разобрались в этих перипетиях, разобрались во всех этих незавершенных делах и работах, сегодня они приступают. Думаю, что через дня три-четыре вы сможете убедиться в том, работы уже достаточно сильно активизированы. Соответственно, мы сейчас по этому стадиону активизируемся и усилимся». https://www.youtube.com/watch?v=lcbCHZXIVX8

Заказчик Блохин оказался очень добрым и покладистым. Для следственных органов не составит большого труда выяснить, что «Орелгосзаказчиком» не только производилась оплата за выполненные «МосОблСтроем» работы без зачета ранее выплаченного аванса в 18 625 363 рубля, что привело к образованию дебиторской задолженности, но еще и при наличии ранее выплаченного и неотработанного аванса была произведена очередная выплата аванса».

Результат действий Блохина и его подчиненных: уголовное дело по факту хищения аванса в восемнадцать с половиной миллионов рублей и уголовное дело по факту халатности чиновников «Орелгосзаказчика». Понятное дело, что «ВСУ 321» и Саркисов-Шлейхер – самые деятельные участники провальной реконструкции стадиона и связанных с ней уголовных дел.

Контракт № 21-СП от 2 июня 2015 г., заключенный Блохиным, расторгнут, аванс не возвращен, а в Арбитражном суде Московской области рассматривается дело по заявлению о признании ООО «МосОблСтрой» несостоятельным (банкрором). Банкротится, конечно, и ООО «ВСУ 321».

Вообще-то Саркисов-Шлейхер не всегда был генеральным директором ООО «ВСУ 321». Мы в прошлом выпуске рассказывали о том, как еще при губернаторе Козлове ООО с таким же названием из подмосковного Чехова зашло на ряд строительных объектов. Одним из них оказался поликлинический корпус ОГУЗ «Орловский перинатальный центр». Цена заключенного контракта на его строительство (реконструкцию) была серьезной – 289 694 647 рублей и 88 копеек. «Чеховские» к сентябрю 2015 года (срок исполнения контракта) работы закончить не успели, как говорят шахматисты, была произведена «рокировка в длинную сторону». Заключалась она в том, что чеховское ООО заменило орловское ООО «ВСУ 321» во главе, конечно же, с будущим господином Шлейхером, а тогда еще Саркисовым. Конечно, никого не удивит тот факт, что ООО «321 ВСУ» получило аванс в сумме 9 725 522 руб., который при оплате за выполненные генподрядчиком работы почему-то снова забыли учесть. Вот такая почти десятимиллионная доброта…

Отметим также, что контракт № 1–ЗД от 3 апреля 2012 г. расторгнут, аванс, по нашей информации, не возвращен, а в отношении ООО «321 ВСУ», как известно, идет процедура банкротства.

И ПРОЩУ Я ВАМ ДОЛГИ ВАШИ…

Именно этой, близкой к библейской, фразой характеризуются взаимоотношения «Орелгосзаказчика» времен Дениса Блохина с отобранными Ершом и им (Блохиным) подрядчиками. За месяц до своего ареста Андрей Ерш поспособствовал заключению контракта № 17–КУЛ от 11 сентября 2014 г. с ООО «Ресурс». Это общество должно было выполнять работы по реконструкции здания Бюджетного учреждения культуры «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», который орловчане по привычке именуют ТЮЗом. Напомню, это тот самый театр, на вход которого по велению Вадима Потомского должен был смотреть зад коня царя Ивана Грозного. ТЮЗ от коня удалось спасти, а вот от Блохина и подрядчика, который при нем не только нарушил сроки работ, но и выполнил работы не в полном объеме – нет. И, как водится, «Орелгосзаказчик» произвел оплату ООО «Ресурс» за выполненные работы без учета ранее выплаченного аванса, что привело к образованию, как вы понимаете, дебиторской задолженности. А аванс был выплачен не самый маленький – 21 044 586 руб.

Результат – как обычно у Блохина: контракт № 17–КУЛ от 11 сентября 2014 г. расторгнут. Аванс в сумме более 21 миллиона рублей генподрядчиком не возвращен, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств.

Александр Ремига, Денис Блохин и представитель ООО «Синктел» у театра

Вы думаете, намного больше повезло Орловскому государственному академическому театру имени Тургенева? Осужденный и отбывающий наказание Андрей Ерш был еще и «организатором – вдохновителем» контракта № 12 – КУЛ от 30 июня 2014 года с ООО «Синктел». Контракт довольно крупный – 152 120 720 руб. Основное исполнение контракта, понятно, осуществлялось при руководстве Д.А. Блохина. И снова такая же, как и в предыдущих случаях, обкатанная схема. Работы должны были выполнить в декабре 2015 года. 18 декабря 2015 г. Денис Блохин в программе «Первое правительство» на Первом областном телеканале отчитывался: «Мы на сегодня фактически подменяем подрядную организацию, которая работает у нас на театре Тургенева». https://www.youtube.com/watch?v=lcbCHZXIVX8

Подменить-то подменили, но щедрый Денис Блохин (не лично, конечно, а через своих сотрудников) оплатил «Синктелу» произведенные работы на 140 903 956 руб. Сроки, как водится, были нарушены, работы в полном объеме не выполнены, а полученный аванс в 11 211 286 руб. опять как бы «забыли», то есть фактически подарили подрядной организации.

И результат также традиционный: уголовное дело и процедура банкротства ООО «Синктел»…

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА

Для любителей складывать и вычитать различные числа в разрезе уже возбужденных и ждущих возбуждения уголовных дел даем условия задачи: «В период с 25 ноября 2014 года по 11 октября 2016 г. гражданин Блохин Д.А. занимал должность начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик». В этот период по контрактам, заключенным его организацией с различными ООО, было выдано несколько авансов – на 21 044 586 руб., на 11 211 286 руб., на 9 725 522 руб. и на 18 625 363 руб. Проводим операцию сложения. Результат – 60 606 757 руб. (шестьдесят миллионов шестьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят семь рублей). По имеющимся данным, подрядчиками из сумм авансов возвращено 0 (ноль) рублей. Вопрос: какую уголовную ответственность должен нести начальник казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» за то, что федеральный и областной бюджеты потеряли более 60 миллионов рублей?

Блохин осуществляет контроль. Метит в губернаторы?

Кому адресовать вопрос? Следствию, прокуратуре, арбитражным судам, губернатору области? Кто сможет подобрать адекватную меру? Говорят, правда, что и на нынешнем посту члена областного правительства и руководителя департамента Блохин уже исчерпал себя и что его нужно бы повысить, хотя бы до заместителя главы областного правительства. А там уж видно будет. Недаром он так любит выставлять на всех своих страничках в соцсетях свою фотографию на фоне машины с надписью «Губернаторский контроль»…

ЦИТАТА НОМЕРА:

29 октября 2018 года сайт Орловского облсовета опубликовал материал «Об обманутых дольщиках и театрах».