«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

№24 (561) от 10 июля 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

ПРОКУРАТУРА НАШЛА В ПРИГОВОРЕ СТРЕЛЕЦ ВОЗМОЖНОСТЬ УЙТИ ОТ НАКАЗАНИЯ

Уголовное дело Екатерины Стрелец продолжает волновать жителей Орловской области. Конечно не так, как это было десять-двенадцать лет назад, когда суды окружали пикетчики с плакатами «За коррупцию – реальный срок!». Но все-таки граждан интересует, какие аргументы поставит во главу угла прокуратура Орловской области в процессе обжалования приговора экс-директору МУП «РОУ г. Орла» (она же экс-начальница МКУ «УКХ г. Орла»).

В распоряжении редакции имеется своего рода эксклюзив – тексты двух апелляционных представлений прокуратуры (основного и дополнительного), направленные в Судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

Сразу отметим, что представитель обвинения Анжелика Агкацева не только сохранила жесткие требования прокуратуры – 12 лет лишения свободы и 12 миллионов рублей штрафа, но и привела новые аргументы в пользу такого решения.

«Считаю, что приговор суда в отношении Стрелец Е.М., — пишет государственный обвинитель,- является незаконным, необоснованным и несправедливым, подлежащим изменению в связи с нарушением уголовного, уголовно-процессуального закона, а также несправедливостью назначенного ей наказания вследствие его чрезмерной мягкости».

Прокуратура (а апелляционное представление во время рассмотрения сложных дел, как правило, продукт коллективного творчества) отмечает, что Стрелец совершила пять умышленных коррупционных преступлений, из них три тяжких и два особо тяжких. «Учитывая характер и степень общественной опасности,- говорится в первом документе,- совершенных подсудимой преступлений, которые несут в себе подрыв не только авторитета местной власти, но и государства в целом, наказание ей должно быть назначено исключительно в виде лишения свободы, поскольку лишь такое наказание может служить ее перевоспитанию, осознанию Стрелец Е.М. всей тяжести совершенных ею преступлений с учетом возложенных на нее полномочий в занимаемых должностях и оказанного доверия по осуществлению своей трудовой деятельности во благо и на пользу населения города Орла».

В документе указано и одно нарушение — то, что в резолютивной части приговора, в которой должны быть (ч. 4 ст. 308 УПК РФ) указаны реквизиты для перечисления штрафа, Советский районный суд вышел за пределы своих полномочий, назначив Стрелец срок уплаты штрафа в 60 дней, что УПК РФ не предусмотрено.

Это, конечно, нарушение не столь принципиальное и быстро устранимое, так что областной суд, имея лишь такие возражения, скорее всего не стал бы ужесточать приговор Стрелец. Правда, в апелляционном представлении еще раз указано, сколько брала Стрелец и как стало известно об этих взятках. Итак, взятки Стрелец по порядку рассматривавшихся судом эпизодов.

№1. Получила взятку от Кравченко в 47 000 рублей и написала явку с повинной.

№2. Получила от Салиевой взятку в 160 000 рублей.

№3. Получила взятку от Кирноз в 364 000 рублей и написала явку с повинной.

№4. Получила взятку от Бадалян в 35 000 рублей и написала явку с повинной.

№5. Получила взятку от Тарусова в 200 000 рублей.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 806 000 РУБЛЕЙ!

Отметим, что взятки на сумму в 360 000 рублей пришлось доказывать следствию, а на 440 000 рублей под угрозой разоблачения Стрелец написала явку с повинной. Мы не за оценочные суждения, но зададим вопрос: может ли «явка с повинной» быть зачтенной как смягчающее обстоятельство в данном конкретном случае? Ведь раньше сотрудники правоохранительных органов любили говорить: «Явка с повинной и чистосердечное признание облегчают наказание, но увеличивают срок»…

А вот дополнительное апелляционное представление выявило один очень занятный нюанс, на который Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не может не обратить внимание. Приговор суда, мы верим, что по недосмотру или случайности, оставил Екатерине Стрелец возможность остаться вообще практически безнаказанной!

Иллюстрация №2 Стрелец с оптимизмом смотрит в безнаказанное будущее.

Прокуратуре удалось разобраться в юридических хитросплетениях и выразить свою достаточно обоснованную позицию в дополнительном апелляционном представлении. Объясняем для наших читателей ситуацию. Стрелец по частям 2 и 5 статьи 290 УК РФ (взятка) запросто могла получить требуемые прокуратурой 12 лет лишения свободы. Но лишение свободы суд счел слишком строгим наказанием и фактически заменил его штрафом в 4 200 000 рублей. Вроде бы тоже наказание, хотя на наш взгляд чрезмерно мягкое. Но все дело в том, что Стрелец может запросто избежать и этого наказания! И дело тут в одной маленькой-маленькой особенности приговора. Суд назначил Стрелец не сумму, кратную полученным ей взяткам, а фиксированную сумму. «Ну и что, — спросите вы,- 4 миллиона все равно придется платить». А вот и нет. Стрелец может запросто злостно уклониться от уплаты фиксированного штрафа и не получит при этом серьезного наказания!

В апелляционном представлении государственный обвинитель пишет: «В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом из величины, кратной стоимости предмета, или сумме коммерческого подкупа, или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы». То есть если Стрелец, в качестве наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления которой предусматривается возможное лишение свободы на длительный срок, этого лишения свободы сумеет избежать, даже если не будет платить штраф. Да, ей могут назначить условный срок или какие-то исправительные работы, но перспектива такого наказания за взятки в 806 000 рублей – это не просто несправедливо, а архинесправедливо. А уж о соответствии приговора тяжести преступления и общественной его опасности говорить не приходится.

А какие есть варианты? Прокуратура отвечает, что в соответствии с УК РФ: «В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом из величины, кратной стоимости предмета, или сумме коммерческого подкупа, или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. При этом наказание не может быть условным».

Переводя этот текст на более понятный читателям язык, скажем, что если суд изменит «маленький нюанс» и назначит Стрелец штраф, кратный сумме взяток, а она злостно уклонится от его уплаты, то получит минимум семь лет полновесного лишения свободы. Отличный стимул для того, чтобы пополнить государственный бюджет за счет уплаченного штрафа!

Еще раз предоставим слово государственному обвинителю: «Таким образом, учитывая характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных Стрелец Е.М. коррупционных преступлений, из которых два тяжких, три особо тяжких, судом необоснованно и немотивированно назначено подсудимой наказание в виде штрафа в фиксированной сумме, поскольку в последующем при злостном уклонении Стрелец Е.М. от уплаты штрафа по приговору суда оно не может быть заменено лишением свободы, что приведет к фактической безнаказанности осужденной».

В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения Судебной коллегией Орловского областного суда апелляционного представления прокуратуры по «делу Стрелец». И она решит, давать ли Стрелец, подобно Дисману и другим фигурантам уголовных дел из «команды Потомского», шанс уйти от реального наказания.

P.S. Если вопреки нашим не особенно оптимистичным ожиданиям, Стрелец все-таки назначат реальный срок лишения свободы со штрафом в качестве дополнительного наказания, то на условно-досрочное освобождение она сможет претендовать только в случае полной уплаты штрафа. А это – снова гарантия получения миллионов рублей в бюджет…