«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

№12 (549) от 3 апреля 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

ИВАН ПОЛУЭКТОВ: «ПОЧЕМУ-ТО ЗДЕСЬ ВСЕ ВРЕМЯ ЧТО-ТО НЕ ИДЕТ»

Эту емкую и содержательную фразу, выдержанную в стиле Виктора Степановича Черномырдина, прокурор Орловской области Иван Васильевич Полуэктов произнес на историческом заседании коллегии Следственного управления СКР по Орловской области в конце января 2015 года. Но в историю заседание вошло не в связи с его фразой. Вслед за Иваном Васильевичем на трибуну вышел экс-губернатор области Вадим Потомский и сказал: «После прокурора сложно что-то добавлять, я вам скажу как губернатор Орловской области, как высшее должностное лицо…» https://www.youtube.com/watch?v=AL7nduDZhXQ А затем перевел разговор на тему того, какую выбрать меру пресечения депутату облсовета Виталию Рыбакову, а также стал учить следователей жизни. Но это дело прошлое, а дело, которое мы вспоминаем сегодня, уже можно назвать «позапрошлым» и настоящим «долгожителем». Это так называемое дело «Орелсоцбанка», или «дело Лисютченко».

Четыре с лишним года назад на этой коллегии начальник СУ СКР по Орловской области Сергей Тихонович Сазин победно рапортовал: «Расследование этого дела, вызвавшего большой общественный резонанс, завершается. Здесь полтора миллиарда рублей ущерба, преднамеренное банкротство. Всё – сейчас идет экспертиза, и мы готовы вменять и направлять дело в прокуратуру и суд».

Не вышло! Прокурор области не согласился с мнением следователей и в очередной раз отправил дело на доследование. Аргументация Ивана Васильевича была железной: «Ущерб многомиллиардный, плюс хищения установлены на сотни миллионов, но почему-то здесь все время что-то не идет: то одного субъекта выделят при наличии признаков преступной группы, то еще что-то». http://www.vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-18/7443-orlovskij-sk-sledstvie-po-delu-orelsotsbanka-zavershaetsya

А потом все пошло почти как в индийских фильмах: «Прошло четыре года и четыре месяца». Но в болливудских картинах после этой фразы начинается какой-то экшн, а в «деле Лисютченко» – ничего…

Самое застарелое из резонансных дел, причем с самым крупным вменяемым ущербом, было возбуждено, как видно из нашей таблицы, в мае 2012 года. Николай Лисютченко, депутат Орловского облсовета, член политсовета «Справедливой России» и руководитель местной ячейки, а по совместительству и «Орелсоцбанка», обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следователи предполагали, что господин Лисютченко лично организовал и произвел выдачу более 20 высокорискованных кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей. Это повлекло потерю ликвидности банка и отзыв у него лицензии.

Газета «Коммерсант» в мае 2012 года писала: «Руководитель главного управления Центробанка по Орловской области Виктор Чугунов на сессии облсовета рассказывал, что банк был замечен в «ведении рискованной кредитной политики, осуществлении сомнительных операций и непрозрачности кредитных операций». По данным регулятора, часть заемщиков банка вообще существовали только на бумаге, не ведя реальную деятельность. А девять клиентов по оперофису «Белгородский» и 40 по оперофису «Старооскольский» не были обнаружены по указанным адресам. Кроме того, в 2011 году только по двум направлениям (снятие средств со счетов физических и юридических лиц по строке «на прочие цели») через «Орелсоцбанк» было обналичено более 10 млрд руб. При этом с декабря 2011 года по 23 мая 2012 года непогашенные кредитные обязательства банка достигли 936,5 млн руб.». https://www.kommersant.ru/doc/1945828

Николай Лисютченко обещает гражданам вернуть их сбережения. 15 мая 2012 г.

За семь прошедших со дня возбуждения уголовного дела лет Агентство страхования вкладов дважды просило возбудить в отношении Лисютченко новые дела и передавало в СУ СКР материалы, а следователи по крайней мере дважды пытались передать дело в суд. Прокуратура Орловской области обвинительное заключение не утверждала. Лисютченко все семь лет на свободе, что при вменяемой ему сумме хищения в общем-то понятно. За последние годы о нем и его деле всего две новости. 12 января 2017 года он официально признан банкротом, а 14 марта 2018 года в Старом Осколе Белгородской области был застрелен один из свидетелей по делу о преднамеренном банкротстве «Орелсоцбанка» – 40-летний подполковник ФСБ в отставке Константин Васильев.

Депутат Николай Лисютченко (в центре) на заседании облсовета, июнь 2012 г.

ДЕЛО ЛИСЮТЧЕНКО И «ОРЕЛСОЦБАНКА»

Лисютченко Николай Николаевич

Управляющий и соучредитель ОАО «Орелсоцбанк» (2010–2012), депутат Орловского областного совета народных депутатов (2011–2016), глава орловского отделения партии «Справедливая Россия» (до марта 2013 г.).

Прибыл в Орел из г. Белгорода.

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области 28 мая 2012 года по материалам УФСБ России по Орловской области.

1 эпизод

Статья обвинения: ч. 2 ст. 201 УК РФ (ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Максимальная санкция: 10 лет лишения свободы.

Причастность к хищению более чем 1 500 000 000 рублей.

Мера пресечения: весной и летом 2012 г. – подписка о невыезде.

Следствие закончено в начале 2015 г., в суд не передается, прокуратура обвинительное заключение не утверждает.

Николай Лисютченко 12 января 2017 г. признан банкротом, проживает в Белгородской области, мера пресечения не избрана.

ДЕЛО «ОРЛОВСКОЙ НИВЫ»

Будагов Сергей Аристеевич – генеральный директор ЗАО АПК «Юность», житель Орловской области

Неустановленные должностные лица

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области 29 мая 2014 г. по материалам УФСБ России по Орловской области и УМВД РФ по Орловской области.

1 эпизод

Статья обвинения: часть 4 ст. 159 УК РФ (мошеннические действия в особо крупном размере, выразившиеся в приобретении 99,98% пакета акций ОАО АПК «Орловская Нива» путем обмана).

Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.

Общая сумма ущерба: 411 412 000 рублей.

Дело расследовалось СУ СКР по Орловской области и весной 2015 года было готово для передачи в суд. Но 9 апреля 2015 г. прокурор Орловской области И.В. Полуэктов подписал постановление о передаче уголовного дела № 39032 от СУ СКР по Орловской области в Следственное управление УМВД – «для производства предварительного следствия».

Следствие не закончено, обвинительное заключение не готово, в суд дело не передается 4 года.

Мера пресечения по данному делу не избиралась.

ЦИТАТА НОМЕРА:

КАК ВАДИМ ПОТОМСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ В ТОМ, ЧТО НЕ СООБЩИЛ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ, И ПОЧЕМУ ОСТАЛСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ

ВАДИМ ПОТОМСКИЙ: «Вы знаете, с чем я столкнулся… Я об этом слышал, но… в кресле губернатора не находился никогда до этого. Когда приходят инвесторы и говорят: мы готовы построить там какое-то… кирпичный завод. Я говорю: ради бога, что с нас требуется, наши послабления по такому налогу, по такому налогу, по такому, мы готовы вложить в инфраструктуру, только придите, пожалуйста! Вот только придите!.. Так вот, были инвесторы, которые приходили и говорили: готовы открыть то или иное производство на Орловщине. Я им говорю: так, так, так. Вызываю своих экономистов и говорю: вот с этим будете работать, с этим… вот это по промышленной группе Козин, здесь Бабкин, здесь, значит, Есипов, здесь Тарасов, здесь Бударин. Соколов и так далее, называю, с кем они должны контактировать. Они все присутствуют в этот момент, каждый несет свою зону ответственности».

А потом, рассказывает Потомский, эти инвесторы начинают намекать:

– Можно с вами остаться потом? Пожалуйста, Вадим Владимирович, давайте где-нибудь выйдем, поговорим.

— Я же говорю: мы обо всем поговорили.

– Давайте поговорим.

— О чем?

— Ваша доля какая? За сколько пустите?

«Понимаете? Мало того, что заводов нет, это же история, это сложилось из чего-то? «За сколько пустите, ваша доля какая? Давайте сразу решим на берегу. Или дайте или паспорт какого-нибудь, или фирма какая-нибудь, или своего человека…Мы сейчас быстренько отпишем, вы только скажите цифру с ним. И все будет хорошо». И такие истории тоже бывают».

Фрагмент из передачи Владимира Соловьева «Полный контакт» на радио «Вести FM» 5 марта 2015 г.

Поначалу Потомский строит из себя невинного младенца, который слышал о том, что есть коррупция, но никогда с ней не сталкивался. Это сорокадвухлетний дядька, полтора десятка лет проработавший в самом криминальном питерском бизнесе – мусорном (так его называет Владимир Кумарин, а «ночному губернатору» Петербурга можно верить).

На самом деле губернатор признается, что ему банально предложили взятку, а он об этом никому не сказал. И тем самым нарушил ст. 9 Федерального закона «О коррупции».

Различные СМИ, представители депутатского корпуса, обычные граждане отправили множество писем в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку этому случаю. Результат: Потомскому никаких претензий не предъявили, надзорное ведомство сочло все происходившее нормой жизни, а кирпичный завод… Завод так и не построили. А еще не построили особую экономическую зону, аэропорт, мегапроизводство концерна ZTE, словенские обувные, кожевенные и другие фабрики и так далее. Но это, как любит говорить один телеведущий, «уже совсем другая история»…

ДЕЛО ГРУППЫ ЗИНОВЬЕВА И «ОРЕЛОБЛЭНЕРГО»

Зиновьев Евгений Валерьевич

Должность – генеральный директор АО «Орелоблэнерго».

Прибыл из Москвы по приглашению губернатора Потомского.

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области 28 мая 2018 г. по материалам УФСБ России по Орловской области.

Другие лица, проходящие по делу: Сергей Тюленев – заместитель Зиновьева, Андрей Пролубников – генеральный директор ООО «Энергоспецстрой».

1 эпизод

Статья обвинения: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.

Группа обвиняется в хищении более 8 000 000 рублей.

Следствие не закончено, обвинительное заключение в суд не передано.

Мера пресечения: Андрей Пролубников с 7 по 27 июня 2018 г. находился под стражей, 27 июня 2018 г. был выпущен под залог в 600 000 рублей.

Евгений Зиновьев скрылся от следствия, местонахождение Сергея Тюленева не афишируется.

Примечание: по информации СМИ, совет директоров «Орелоблэнерго», в который кроме Зиновьева входили заместители Вадима Потомского Сергей Филатов (председатель), Александр Ремига, а также начальник департамента госимущества и земельных отношений Андрей Синягов, в 2016 году оказал «благотворительную помощь» фирме «Авангард Ритэйл энд Медиа» из Омска на шестизначную сумму. Каких-либо следов этих денег обнаружить не удалось, фирма прекратила свое существование. По нашим данным, материалы по этому и другим случаям «благотворительности» были переданы в СУ СКР по Орловской области для возбуждения уголовного дела.

Дело не возбуждено.

ДЕЛО МАСЛЕННИКОВА И ООО «МОСКОМРЕСТАВРАЦИЯ»

Масленников Владислав Владимирович

Директор НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» с октября 2015 по март 2017 г.

Прибыл в Орел из Москвы по приглашению Вадима Потомского (до работы в Москве проживал и имел бизнес в Санкт-Петербурге).

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области в декабре 2017 г. по материалам УФСБ России по Орловской области и УМВД РФ по Орловской области.

Вместе с ним проходят по делу руководители и сотрудники «Москомреставрации».

6 эпизодов

Статья обвинения: часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Максимальная санкция: 10 лет лишения свободы.

Общая сумма вменяемого хищения – 27 000 000 рублей.

Следствие не закончено, дело в суд не передано.

Мера пресечения: у Масленникова с 8 по 18 июля 2018 г. – содержание под стражей, в настоящее время – залог в 1 500 000 руб., у сотрудников «Москомреставрации» – подписка о невыезде и арест имущества на 6 000 000 руб.

16 августа 2018 г. Масленников открыл в Мытищах Московской области индивидуальное предприятие, занимающееся розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.

ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ НА СТАДИОНЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА

«Неустановленные лица» из числа сотрудников КУ «Орелгосзаказчик», ООО «МосОблСтрой», ООО «ВСУ–321»

Дело возбуждено УФСБ России по Орловской области в марте 2016 г. по материалам УФСБ России по Орловской области.

Несколько эпизодов

Статья обвинения: статья 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Максимальная санкция: 10 лет лишения свободы.

Общая сумма хищений называется разная. УМВД РФ по Орловской области официально называло 30 000 000 рублей, другие источники – более 100 000 000 рублей.

В сентябре 2017 г. материалы дела были переданы в Следственное управление УМВД РФ по Орловской области, которое занимается расследованием.

Персональная ответственность руководителей КУ «Орелгосзаказчик», руководителей и сотрудников ООО «МосОблСтрой» и ООО «ВСУ–321» не определена.

Мера пресечения не избиралась.

17 октября 2018 г. для проверки сообщений прессы о хищениях во время реконструкции стадиона им. Ленина была начата доследственная проверка, 22 октября в Интернете были опубликованы акты приемки одного из этапов реконструкции работ центрального стадиона имени Ленина в Орле, которые в августе 2016 года подписал замначальника «Орелгосзаказчика» Леонид Мальцман. На следующий день, 23 октября, СУ СКР возбудило уголовное дело, но не по статье «Мошенничество», а по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ – «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», проявленная при реконструкции центрального стадиона имени Ленина стоимостью 600 млн рублей. Санкции по этой статье – штраф до 500 000 рублей, максимальная – арест до 6 месяцев.

КАК УСТАНОВИТЬ «НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ»

С момента выхода в свет первого выпуска нашего совместного с Агентством федеральных расследований FLB.RU проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» прошла неделя. В «первой пятерке» самых резонансных дел, связанных с коррупцией и хищением бюджетных средств в Орловской области, изменилось немногое. В день выхода нашей газеты Советский районный суд в 25-й раз отложил заседание по делу № 1-5/2019 (1-127/2018) (дело Екатерины Стрелец). Причина традиционная: с августа 2018 года (уже семь месяцев!!!) в суд не приходят свидетели. О возможных причинах неявки и о том, как на этот процесс влияют адвокаты и прокуроры, мы подробно писали в прошлом выпуске. Заседание было перенесено на 29 марта, но опять не состоялось и опять по причине неявки свидетелей. В этот раз свидетелям дали больше времени на то, чтобы собраться и прийти в суд –до 11 апреля.

Очередное заседание по делу № 1-17/2019 (1-191/2018) (дело группы Троцюка) было назначено на День смеха – 1 апреля… 1 апреля дело группы Троцюка вновь не рассматривалось судом и было отложено на 4 апреля по «другим основаниям для отложения дела».

Во «второй пятерке» самых резонансных дел особое место занимает дело банкира Николая Лисютченко и «Орелсоцбанка». Его можно занести в нашу виртуальную книгу рекордов по целому ряду параметров: объему ущерба (более 1 500 000 000 рублей), сроку давности возбуждения (6 лет 11 месяцев), статусу обвиняемого (на момент возбуждения дела – депутат Орловского областного совета народных депутатов, член политсовета партии «Справедливая Россия», председатель орловской региональной организации партии «Справедливая Россия»). О нем мы рассказываем подробно во вводной статье.

Следующее (по сроку давности) – дело Сергея Будагова и «Орловской Нивы». С момента возбуждения дела прошло 4 года и 11 месяцев. По вменяемой сумме ущерба это дело также на втором месте – 411 412 000 рублей. По утверждению следователей, вместе с Сергеем Будаговым в мошенничестве могли участвовать некие «неустановленные должностные лица». Но участвовали ли они и Сергей Будагов в совершении преступления – до сих пор неизвестно, так что в любом случае преступниками их называть нельзя. Такие вещи определяет только суд. Совершенно правильно по этому поводу высказался губернатор Орловской области Андрей Клычков: «И раз уж до суда не доходит, если есть какие-то реальные основания для этого, надо об этом информировать, чтобы можно было довести это до общественности». http://vechor.ru/index.php/2010-09-06-13-53-18/27057-andrej-klychkov-prizval-silovikov-dovodit-do-suda-dela-o-korruptsii Мы вместе с губернатором и жителями Орловщины ждем или суда, или «реальных оснований».

Еще одно дело с участием «неустановленных лиц» связано с масштабными (от 300 000 до 1 000 000) хищениями, совершенными во время реконструкции стадиона им. Ленина в областном центре. Дело возбуждено более трех лет назад, и в нем определен круг организаций, представителям которых вменяется хищение. Но сами эти представители персонально не названы, хотя известно, что акты приемки подписывал заместитель начальника КУ «Орелгосзаказчик» Леонид Мальцман, а руководил этой организацией Денис Блохин (и ныне пребывающий в начальственной должности). Известно также, что названное следствием ООО «ВСУ–321» возглавлял Артур Саркисов (вот его фото на стадионе рядом с экс-губернатором Вадимом Потомским), и пр.

Любопытно, что в октябре прошлого года СУ СКР по Орловской области возбудило дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Санкции по статье небольшие, но вот контролировали весь процесс реконструкции стадиона конкретные лица (они запечатлены на фото с официального сайта обладминистрации). Это губернатор Вадим Потомский, его заместитель Александр Ремига, другой заместитель Николай Злобин, третий заместитель Бекхан Оздоев и уже упоминавшийся нами Денис Блохин.

Очень немного известно о деле руководителя фонда капремонта Владислава Масленникова и ООО «Москомреставрация» с суммой ущерба в 27 000 000 рублей. По известным причинам, во всяком случае нам они известны, тайна следствия в данном деле соблюдается неукоснительно.

О деле группы Евгения Зиновьева и «Орелоблэнерго» известно больше, и Агентство федеральных расследований FLB.RU писало о нем в статье «Почему в Орле никак не найдут своих Арашуковых?». https://flb.ru/2/3356.html Главная сложность расследования состоит в том, что основной фигурант дела, бывший гендиректор АО «Орелоблэнерго» Евгений Зиновьев скрылся от следствия. На всякий случай напоминаем, как он выглядел, и публикуем его фото.

Если кто-то видел этого гражданина или располагает сведениями о его местонахождении, может сообщить информацию в СУ СКР по Орловской области (тел. оперативного дежурного 8-920-815-65-55).

Мы надеемся на то, что следующая неделя принесет нам и нашим читателям больше информации об эффективной работе следственных, судебных и надзорных инстанций.