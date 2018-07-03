«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

№13 (550) от 10 апреля 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

ЗАЧЕМ ИЗ «ДЕЛА СТРЕЛЕЦ» ВЫВЕЛИ ОЛЕГА МУХАНОВА?

Заседание по делу Екатерины Стрелец опять отложено. Теперь в двадцать шестой раз. Очередное рассмотрение назначено на завтра – 11 апреля. Но на данный момент мы точно знаем, что в качестве обвиняемого по делу не проходит таинственный гражданин, которого можно считать ключевым звеном схемы, осуществлённой в сфере организации похоронного дела в Орловской области в 2015-2016 годах. Зовут этого человека Олег Викторович Муханов.

«КУРАТОР» ОТ ПОТОМСКОГО

Началось всё «дело Стрелец» 11 марта 2015 года, когда она по протекции своего ныне покойного друга, которого она назвала как Головешко Дениса Владимировича (по нашим данным Дениса Вадимовича) устроилась в московскую Военно-мемориальную компанию советником генерального директора этой компании «похоронного олигарха» Шелягова Олега Валентиновича.

Стрелец прибыла в Орел с должности советницы похоронного олигарха Олега Шелягова

Далее события развивались следующим образом. Начальник Екатерины Стрелец прорабатывал внедрение компании в регионы, поэтому нуждался в соответствующих связях. Стрелец стала их искать. Как она сама сообщила, «научный руководитель ее диссертации» сказал ей, что у него есть коллега по университету Игорь Самохин, бывший глава Всеволожского района Ленинградской области. По нашим данным, Самохин Игорь Владимирович после скандального ухода с поста главы района работал в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики профессором кафедры муниципального и государственного управления. http://spbsseu.ru/Институты-и-направления-подготовки/ИРЭУ/Кафедра-ГиМУ/ППС.html

Стрелец, со слов своего «научного руководителя», сообщила, что Вадим Потомский являлся учеником Самохина. Отметим в скобках, что в официальных биографических данных Потомского утверждается, что он закончил не университет сервиса и экономики, а Северо-Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Победитель коррупции, экс-глава Всеволожского района, учитель Потомского и человек, познакомивший Стрелец с Мухановым

В общем, Стрелец познакомилась с Самохиным, свела его с Шеляговым, а затем Самохин организовал встречу Шелягова с Потомским. Не будем подробно описывать все переговоры заинтересованных сторон, отметим только, что в результате Самохин должен был получить пост советника Шелягова, а Стрелец было предложено отправиться в Орел на самостоятельную работу. Ну а на установочную встречу с ней бывший глава Всеволожского района и «учитель Потомского» привел гражданина Муханова Олега Викторовича.

Олег Викторович был не чужим человеком как Самохину (тот был женат на его сестре), так и Потомскому (Муханов вместе с его родной тётей Багдасаровой Людмилой Михайловной состоял в учредителях ООО «Всеволожскспецтранс»). https://unfall.ru/founder/mukhanov_oleg_viktorovich/403782

В воскресенье 12 июля 2015 года Стрелец приехала в Орёл и поселилась в гостинце «ГРИНН». Тут же появился Олег Муханов, который позвонил ей и сообщил, что на следующий день, 13 июля, она должна прийти к Сергею Филатову, советнику Вадима Потомского (позднее он стал заместителем губернатора), что пропуск ей уже заказан. В понедельник в 8 часов утра Стрелец была у Филатова, и тот сообщил ей, что на следующий день она должна прийти к сити-менеджеру Орла Михаилу Берникову. 14 июля Стрелец пришла в приёмную Берникова. Сначала к нему в кабинет зашёл директор Муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» (МУП «РОУ») г. Орла Осин. Затем настал черёд Стрелец, которой Берников сообщил, что в следующий понедельник, 20 июля, он представит её коллективу, что собственно и произошло.

Через неделю, 27 июля 2015 г., Муханов появился в кабинете Стрелец, а затем стал приходить каждый день, входя в курс похоронного дела в Орле. А уже 3 августа Олег Викторович стал заместителем Стрелец по коммерческим вопросам.

Здесь мы сделаем небольшое отступление. Орловская пресса в апреле 2017 года сообщала довольно много деталей взаимоотношений Стрелец и Муханова. Процитируем газету «Красная строка»: «Троцюк (сейчас он подсудимый по делу о создании преступной группы. — Ред.) сказал: видишь, какая у нас крыша, показывал пальцем вверх, и когда разоткровенничался, то добавил: один только Олег Викторович Муханов — одноклассник Потомского — что значит! Любой вопрос с ментами решит, у него в Москве все повязано…

…Ранее при очередной пьянке про Олега Викторовича (Муханова) Стрелец говорила, что уж очень могуч Олег Викторович. Вот только по МУПу ходит, лицо закрывая, хотя числится коммерческим директором. В кабинете Екатерины Михайловны Олег Викторович сидит в кресле директора. Сама Стрелец — на стуле посетителя» http://www.orelcity.ru/glavnaya-tema/nu-polnyj-strelets/.

Мы отметим, ради справедливости, что Муханов не являлся одноклассником Потомского, но прямые деловые и дружеские связи с ним поддерживал и регулярно с ним общался. Как рассказывала Стрелец, в начале сентября 2015 года она пришла с Мухановым О.В. к Сергею Филатову. О подробностях встречи она не распространялась, но сказала, что с этого момента стала понимать, что Муханов является кем-то типа её куратора. «Сам Муханов О.В. этого открыто не говорил, но было, понятно по отношению ко мне он являлся «главным», — уточнила Стрелец.

НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ГРУППИРОВКА

Хоть Муханов и являлся «главным» по отношению к Стрелец и сидел в её кресле, но отношения у них были достаточно близкие, причём некоторые из них как-то ускользнули и от коллег-журналистов, и от следователей.

В своих показаниях Стрелец дистанцируется от Муханова, особенно при рассказах о том, кто был организатором преступных схем и инициатором создания системы поборов и взяток в МУП РОУ и МУП УКХ г. Орла. «Муханову О.В.,- говорила Стрелец, — заработной платы не хватало, и он стал настаивать, чтобы мы что-нибудь придумали». Разговоры о «придумках» Стрелец относит к началу сентября 2015 года. Пришлось «придумывать» — отсечь часть поставщиков и заставить остальных снизить цены на товар. А затем, как водится, чуть повысить – и «верхушку» получать в качестве, как говорил Муханов, «профита». Стрелец говорила, что она пыталась ему возражать, но он «стал потихонечку поддавливать меня, намекая что у него есть прямой контакт в так называемый первый кабинет», то есть к главе области. При этом Муханов О.В. не просто намекал, а фактически «кичился» этим, особенно в состоянии алкогольного опьянения». Но пьянка-пьянкой, а проверить факты надо. И Стрелец это сделала. «Также я узнала, — говорила она следователю, — что его «кичливость» губернатором Орловской области является обоснованной, поскольку он очень легко попадает к нему на приём».

В протоколе допроса Стрелец часто говорится о том, что Муханов «прессовал её», «давил на неё», требуя денег, что давал «нормативы» того, сколько денег нужно отправлять «наверх». В общем выставляла себя жертвой. Называла, кстати, и свидетелей – участников, в частности зав. производством Колесникова Ивана Ивановича (его среди обвиняемых тоже нет).

А ещё выясняется, что именно Олег Муханов привёз в Орёл другого фигуранта уголовного дела (о преступной группе) Эдуарда Троцюка. С ним он, как говорит Стрелец, «что-то мутил по кладбищам», якобы вопреки ее желанию. В общем «я не я и лошадь не моя».

Но так ли всё было на самом деле? Помните, в самом начале статьи мы упоминали какую-то «диссертацию» Стрелец и её научного руководителя? Насчёт «диссертации» нам ничего узнать не удалось, а вот с приказом ректора Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимира Мау N 01 – 6193 от 15 ноября 2015 года мы ознакомились. Этим приказом Муханов Олег Викторович и Стрелец Екатерина Михайловна, набравшие по результатам вступительных испытаний меньше всех (по 40) баллов были зачислены на 1 курс заочной формы обучения направления «Государственное муниципальное управление» (магистерская программа «Государственная политика и политическое управление») Орловского филиала Академии. Грустно, конечно, что специалистами по государственному и муниципальному управлению должны были стать сотрудники похоронной конторы, но такая уж у нас жизнь…

Парочка «магистрантов-заочников» не только вместе с Троцюком «мутила по кладбищам», но и занималась совместной научной деятельностью! 27 января 2016 года они приняли участие в научно-практической конференции «Современные тенденции менеджмента и государственного управления». Их научная работа на двух страницах (не считая сносок и списка литературы) под названием «Институционализация кадровой политики в современной системе государственного управления в Российской Федерации» написана в соавторстве с орловским бизнесменом Игорем Маликом. http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/HYPERLINK «http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Сборник%20РАНХиГС_2016.pdf»СборникHYPERLINK «http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Сборник%20РАНХиГС_2016.pdf»%20HYPERLINK «http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Сборник%20РАНХиГС_2016.pdf»РАНХиГСHYPERLINK «http://old.fa.ru/fil/orel/science/Documents/Сборник%20РАНХиГС_2016.pdf»_2016.pdf Скорее всего статью писал именно Малик, поскольку его результат на вступительных испытаниях – 98 баллов, то есть в два с половиной раза больше, чем у Стрелец и Муханова вместе взятых. https://www.ranepa.ru/images/docs/prikaz-2015/prikaz_4567_17_09_orlovskii_b.pdf

Муханов и Стрелец не только вместе учились и «занимались наукой», но, по свидетельству Екатерины Михайловны, «вместе обедали», вместе ходили к некоторым «покровителям», вместе обсуждали суммы и движение денежных средств, вместе строили схемы обогащения. В общем, всё делали вместе. А вот в качестве обвиняемой фигурирует одна Стрелец. Почему?

БЫЛ ЗВОНОК? «ОТМАЗАЛИ»?

Любому человеку, даже не слишком разбирающемуся в юриспруденции, но прочитавшему всё, что изложено выше, понятно, что Муханова банально вывели из дела. Все данные о его участии в преступной деятельности, там, где это не отмечено специально, базируются на тексте протокола допроса Екатерины Стрелец, проведенного следователем по особо важным делам СУ СКР по Орловской области капитаном Ермаковым 7 апреля 2017 г. Текст этот опубликован в СМИ. https://flb.ru/images/pdf/2017-06-09.pdf

Известно, что после вмешательства орловской областной прокуратуры Стрелец отказалась от первоначальных показаний, заявив, что оговорила Потомского и его заместителя Филатова.

Ну а как с гражданином Мухановым? Что, нельзя было следователям проверить счёт пластиковой карточки его супруги Светланы, на который переводилась часть денег? Нельзя было допросить по этому поводу свидетелей и участников преступной группировки Троцюка? Нельзя проверить, сколько раз и когда Муханов бывал у Вадима Потомского? Трудно было сопоставить эти данные с показаниями Стрелец?

Муханов лично привёз в Орел и обвиняемую Стрелец, и обвиняемого Троцюка, был их «куратором», посредником в передаче денег, «вдохновителем и организатором», так почему же он исключён из уголовных дел?

Ответ, как нам кажется, кроется в словах Екатерины Стрелец. Как-то по приезде из Санкт-Петербурга Муханов сообщил ей, что встречался с «какими-то высокопоставленными лицами, с помощником президента, но фамилий не называл. Кроме того, — говорила Стрелец,- он сказал, что если мы согласимся на условия этих лиц, то где бы что бы ни случилось, нас на раз «отмажут» по одному звонку, в том числе и от проблем с правоохранительными органами».

Стрелец, как мы видим, «отмазать» не удалось, хотя осудить ее не могут с прошлого лета. А что произошло в случае с Мухановым? Вмешался мифический «помощник президента»? Был сделан «один звонок»? «Отмазали»?

ДЕЛО СТРЕЛЕЦ

Стрелец Екатерина Михайловна

Должность – Директор Муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги», Муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства» г. Орла

Прибыла из Санкт-Петербурга

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области 6 апреля 2016 г.

По материалам УФСБ по Орловской области

5 эпизодов

Статьи обвинения: ст. 290 ч.2 УК РФ, п. «в» ч.5, ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, получение взятки в крупном размере)

Максимальная санкция – 12 лет лишения свободы

Общая сумма взяток – от 800 000 до 1 000 000 руб.

Передано в суд – 3 июля 2018 г.

Рассматривает – Советский районный суд

Судья – Гапонова Е.М.

На 10 апреля 2019 г. Судебное заседание отложено в 26- й раз

Причины «Неявка свидетелей» (21 раз), «Другие основания» (4 раза), «Болезнь защитника» (1 раз)

Мера пресечения: С 7 апреля 2016 г. до 27 марта 2017 г. находилась под домашним арестом, в настоящее время – под подпиской о невыезде.

ЦИТАТА НОМЕРА:

1 марта 2017 г. были торжественно подведены итоги областного конкурса «Женщина-лидер – 2016». На торжественном заседании, как сообщал сайт облсовета, выступил Леонид Музалевский.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов:

«На лидерство в конкурсе выдвигаются лучшие представители женщин руководителей. И это действительно так, судя по номинациям конкурса. В нём участвуют женщины-руководители производственных предприятий, сферы обслуживания, крестьянских (фермерских) хозяйств, учреждений среднего, дошкольного, дополнительного образования, учреждений культуры, средств массовой информации, главы сельских поселений, профсоюзный актив.

Хочу обратить внимание, что успехи победителей не ограничиваются только их узкопрофессиональной деятельностью. Они ещё занимаются решением социальных проблем, благотворительной деятельностью, общественной работой. Всех участниц объединяют любовь к семье, любовь к своему краю и огромное желание трудиться на благо России».

В тройке победителей областного конкурса «Женщина-Лидер 2016» оказались представительницы города Орла. 1-ое место заняла Екатерина Стрелец, директор МУП «Ритуально-обрядовых услуг»… http://oreloblsovet.ru/events/stali-izvestnyi-imena-pobediteley-oblastnogo-konkursa-jenschina-lider-2016.html

Екатерина Стрелец и бывший первый замгубернатора Александр Бударин

Через месяц «Женщина –лидер 2016», которую награждали Леонид Музалевский и первый заместитель Вадима Потомского Александр Бударин, была задержана сотрудниками УФСБ, сейчас ее уголовное дело по обвинению в миллионных взятках рассматривается Советским районным судом г. Орла.