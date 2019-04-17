«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

№14 (551) от 17 апреля 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

«ДЕЛО «ОРЛОВСКОЙ НИВЫ», ИЛИ «ДЕЛО КОЗЛОВА»?

Вторым из наиболее резонансных уголовных дел, возбуждённых в Орловской области, как по сроку давности, так и по масштабам вменяемого ущерба является дело № 39032, возбуждённое 29 мая 2014 года следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Орловской области Паршиковым А.М. в отношении Будагова С.А. и неустановленных должностных лиц. Дело возбуждено по факту мошеннических действий, выразившихся в приобретении 99,98% пакета акций ОАО АПК «Орловская Нива» путем обмана, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по результатам произведенной СУ СКР по Орловской области процессуальной проверки. Чуть более месяца осталось до пятилетнего «юбилея» в расследовании этого дела, хотя оно (расследование) было практически завершено еще в апреле 2015 года…

ЗНАНИЕ – СИЛА! ОСОБЕННО В ЖЕНСКИХ ГОЛОВАХ

Смутные сомнения в том, что продажа самого крупного сельскохозяйственного актива Орловской области, в свое время оценивавшегося в 4 миллиарда 500 миллионов рублей, за 14 миллионов 300 тысяч рублей частному лицу имеет мало общего с законностью в любом смысле этого слова, стали терзать орловскую общественность ещё девять лет назад. Сделка в то время ещё даже не была завершена. Первой, как считают журналисты, публично эти сомнения выразила Марина Ивашина, в то время депутат Орловского областного совета народных депутатов. Газета «Красная строка» опубликовала с некоторыми сокращениями т.н. «доклад Ивашиной». Цитируем: «Практически ничем закончилось на днях заседание антикоррупционной комиссии Орловского областного Совета народных депутатов по вопросу о передаче в доверительное управление государственного пакета акций ОАО «Орловская Нива». Резюме — доложить о позиции депутатов губернатору Александру Козлову.

Это обстоятельство, пожалуй, впервые заставит губернатора взять на себя лично ответственность, быть или не быть сделке, которую иначе, чем «аферой» в кулуарах не называют.

Вполне возможно, имущественный блок Правительства области, который представлял на заседании комиссии по противодействию коррупции Юрий Коростелкин, осознанно выводит принятие решения по отчуждению акций «Орловской Нивы» на уровень высшего руководителя области, снимая с себя возможную ответственность за неминуемое разбазаривание государственного имущества уже через год. Тогда, после передачи в доверительное управление, пакет акций согласно договору перейдет по договору купли-продажи уже в собственность управляющей компании. А следовательно, можно ожидать, что легко «уйдут на сторону» и активы общества, среди которых опять объекты на озере Центральном в Орловском полесье, земли, здания в Орле и почти во всех районах области, гигантский парк техники, хлебопекарные мощности, обеспечивающие отдаленные сельские районы, птичники, свинарники, коровники вместе с соответствующей живностью, пищекомбинаты, рынки, рестораны…

Итак, предлагаемый механизм «оздоровления» «Орловской Нивы» таков: весь государственный областной пакет акций сначала по итогам конкурса передадут в доверительное управление тому соискателю, кто удовлетворяет условиям конкурса.

Затем, по окончании срока доверительного управления, а именно к 01.12.2010 года этот управляющий становится собственником акций, то есть всего ОАО «Орловская Нива» за ту оценочную стоимость, которая определена «независимым» оценщиком.

То есть это, по сути, та же сделка приватизации, только двухзвенная. При этом конечный приобретатель «Орловской Нивы» определяется уже на стадии получения акций в доверительное управление, отсекая всех остальных потенциально возможных покупателей» (конец цитаты). http://www.orelcity.ru/sobytiya-i-kommentarii/sovetnica-dolzhna-byt-gibkoi/

И дальше подробно рассказывалось о том, каким именно образом «отсеивались» желающие поучаствовать в конкурсе, как условия конкурса подгонялись под параметры единственно возможного кандидата – фирмы Сергея Будагова ЗАО АПК «Юность» — и раскрывались схемы передачи «Нивы» в частные руки.

Резонный вопрос: откуда всё это стало известно Марине Евгеньевне Ивашиной? Ответ дают материалы уголовного дела № 39032. В нем фигурируют «показания бывших членов комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности Орловского областного Совета народных депутатов Утешева В.В., Ивашиной М.Е., Кононыгина А.С., Должикова В.А., Ямбуренко И.А., Потемкина С.Г., из которых следует, что предложение о приватизации акций ОАО АПК «Орловская Нива» исходило от исполнительной власти Орловской области в лице Губернатора Орловской области Козлова А.П.». Все, кроме Ивашиной, о доставшихся им в связи с исполнением служебных обязанностей материалах молчали. Ивашина сказала своё слово. И правильно сделала: губернатор Козлов уже в апреле 2010 года сделал ее своей советницей. С тех пор, как отмечала «Красная строка», Ивашина о Козлове «плохо не писала» http://www.orelcity.ru/sobytiya-i-kommentarii/sovetnica-dolzhna-byt-gibkoi/.

Знание – это точно сила! 26 августа 2011 года, после «испытательного срока» и проверки на «верность Козлову», Марина Ивашина досрочно покинула областной совет и стала начальником управления пресс-службы и информации Орловской области http://istoki.tv/news/city/12777/. Ну, а информацию о сделке по поводу «Орловской Нивы» приняли к сведению силовики. На всякий случай.

Свои знания и депутатский статус через пару лет попробовала использовать и ещё одна женщина. «13 марта 2013 года депутат областного совета Валентина Остроушко написала о том, что кроме «наглой покупки предприятия с многомиллиардными оборотами за 14 миллионов рублей фирмой друга губернатора – местного олигарха Будагова… главная закавыка… в покупке «в обратную» у «Орловской нивы» госимуществом правительства области почти за 70 миллионов гостиничного комплекса в «Орловском полесье». Это ли не удар по государственным интересам, по бюджету области?», цитировала её слова шесть лет назад газета «Совершенно секретно» https://www.sovsekretno.ru/articles/id/3501/.

Но глубоко в проблему она не вникала, знания деталей «дела Козлова – Будагова — «Орловской Нивы» ей явно не хватило, да и место начальника управления пресс-службы было уже занято. Материальные и карьерные блага пришли к Валентине Викторовне уже при следующем губернаторе – Вадиме Потомском. Но это уже другая история…

КАК ПОССОРИЛИСЬ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ С СЕРГЕЕМ АРИСТЕЕВИЧЕМ

«Идея приватизировать «Орловскую Ниву», — писала «Новая газета», — принадлежала губернатору Александру Козлову. Но стоила «Нива» слишком дорого, и он решил ее удешевить. Для этого в апреле 2009 года было собрано совещание, на котором губернатор, пробывший у власти всего-то чуть больше месяца, как говорят, будто бы произнес замечательную фразу: «Мне что, вас учить, каким образом сделать предприятие дешевле? Валите все на старую команду, рисуйте финансовую отчетность!» https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/24/65001-prokuratura-nazhala-na-tormoz . Сегодня мы можем уточнить, откуда взялись такие данные. В деле № 39032, насколько нам известно, имеются показания бывшего заместителя генерального директора ОАО АПК «Орловская Нива» Курчигиной Н.Н., из которых следует, что в апреле 2009 года она присутствовала на совещании у губернатора Орловской области Козлова А.П., на котором Козлов А.П. поставил вопрос о необходимости приватизации акций ОАО АПК «Орловская Нива». Также Козлов А.П. говорил: «Мне что, вас учить, каким образом сделать предприятие дешевле? Валите на старую команду, рисуйте финансовую отчетность».

В расследовании «Новой газеты» по поводу роли губернатора Козлова в «приватизации» «Орловской нивы» утверждается: «Так или иначе, три миллиарда превратились в 796 060 500 рублей (номинальная стоимость акций), о чем 28 октября 2009 года своим письмом за №1-2212 глава региона торжественно уведомил председателя областного совета.

А потом и 796 миллионов «усохли» в 56 раз! Разбирались в технологии «усушки» и роли в ней Козлова и Будагова правоохранительные органы. Фигурантов поставили на прослушку, активно работали со свидетелями. Но «реализовать», как говорят на жаргоне, материалы долгое время не могли. По действовавшим в те времена негласным политическим правилам уголовное преследование действовавших губернаторов, да еще и без санкции из Москвы, не допускалось». https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/24/65001-prokuratura-nazhala-na-tormoz

В марте 2014 года Александра Козлова сменил Вадим Потомский. Ему, как и Козлову, понравился крупный, хотя уже серьёзно потрепанный и сменивший собственника актив. Можно предполагать, что либо лично, либо опосредованно Сергею Аристеевичу Будагову от Вадима Владимировича Потомского в апреле 2014 года было сделано некое предложение, «от которого тот не смог бы отказаться». Но, как показали дальнейшие события, Будагов, чувствуя, что за ним никакой вины нет, скорее всего, отказался.

Политическая воля зашевелилась, «вина» появилась, и уже в мае в отношении Будагова было возбуждено уголовное дело. В фабуле дела № 39032 следователем Александром Паршиковым в качестве «подельников» упоминались не губернатор Козлов и его заместители Коростелкин, Орлов, Серов, Коновалов, а некие «неустановленные должностные лица». Понятно, что острие «потомского правосудия» было направлено в сторону Будагова, чтобы сделать его боле сговорчивым.

Противостояние Потомский – Будагов продолжалось почти девять месяцев. А потом произошла удивительная метаморфоза. Еще в январе 2015 года на заседании расширенной коллегии СУ СКР по Орловской области Потомский заявлял: «У нас украдено многомиллиардное предприятие – «Орловская нива», которое купили за 14 млн рублей. А его сегодняшняя стоимость только по землям – около 3 млрд рублей» https://orelgrad.ru/blog/2015/01/22/potomskij-potreboval-dovesti-dela-po-orlovskoj-nive-i-lesotorgovoj-do-logicheskogo-konca/. «Орловская нива» — мой Крым, и я её верну!» — во всеуслышание обещал Вадим Владимирович.

Коммунисты Потомский и Иконников и беспартийный прокурор Полуэктов

«Но с конца февраля, — писала Новая газета», — вся «антикоррупционная» риторика главы региона в отношении Будагова внезапно прекратилась. Из «вора и мошенника» он за пару недель превратился в «уважаемого инвестора», который, по словам губернатора, «очень серьезные деньги пытается реализовать по молочному комплексу» https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/24/65001-prokuratura-nazhala-na-tormoz.

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: СЛЕДСТВИЕ НЕ ПРОДОЛЖАТЬ!

С Вадима Потомского, как говорится, как с гуся вода: «Моё слово, хочу дал, хочу взял обратно». Ну а как быть следствию? Уголовное дело возбуждено, содержание телефонных переговоров Будагова С.А. с Коноваловым Б.М. от 04.06.2009, Будагова С.А с Козловым А.П. от 16.06.2009, Будагова С.А. с Кулаковой Л.И. от 18.06.2009 и других — зафиксировано, фоноскопические судебные экспертизы, подтверждающие принадлежность голосов фигурантам, проведены. Есть даже заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, не говоря уже о других материалах. «Это показания свидетелей, — говорил начальник СУ СКР по Орловской области С.Т. Сазин в интервью «Коммерсанту» 11 февраля 2015 года, — экспертизы, оперативные материалы. Любили фигуранты поговорить». Там же он подтверждал, что следствию известны «неустановленные лица»: «Мы считаем, что произошло мошенническое хищение у государства контрольного пакета акций этого предприятия. Ущерб 420 млн руб. Формулировка там какая? «В отношении Сергея Будагова и должностных лиц областной администрации». Так вот, эти должностные лица нами уже установлены. Но называть их до официального предъявления обвинения я не могу — не позволяет закон» https://www.kommersant.ru/doc/2664980 .

18 марта 2015 года Первый областной телеканал сообщал: «Дело «Орловской нивы» близится к завершению. Замглавы областного Следственного Комитета Дмитрий Зинин рассказал об этом на заседании совета по противодействию коррупции сегодня. Генерального директора «Нивы» Будагова подозревают в причинении крупного ущерба областному бюджету. Нанесённый вред оценивается в 425 миллионов рублей. Следствие арестовало 850 тысяч акций предприятия, чтобы возместить ущерб» https://obl1.ru/newsline/delo-orlovskoj-nivy-blizitsya-k-zaversheniyu/.

К апрелю 2015 года, с момента возбуждения уголовного дела № 39032 до заявления начальника СУ СКР о том, что оно практически готово к передаче в суд, прошло менее 12 месяцев. Но как допустить эту самую «передачу», когда консенсус между губернатором и фигурантом достигнут? И тут помогает прокурор Орловской области Иван Васильевич Полуэктов, который 9 апреля 2015 г., за полтора месяца до истечения срока следствия, своим постановлением передает дело от СУ СКР полицейским следователям. Одной из причин называется то, что «следователь создавал искусственные препятствия для реализации полномочий прокурором, то есть материалы уголовного дела не представлялись прокурору, в том числе по жалобам в интересах подозреваемого С.А. Будагова и свидетеля А.П. Козлова» https://newsorel.ru/fn_16769.html.

СУ СКР попыталось было стремительно завершить расследование, чтобы предъявить обвинение, подготовить обвинительное заключение и передать дело в суд, но Полуэктов встал стеной: «Государственный советник юстиции 2 класса (генерал-лейтенант) Иван Полуэктов пишет следователю, старшему лейтенанту СК Александру Паршикову, ведущему дело: «Предостерегаю… о недопустимости нарушений уголовно-процессуального закона, выражающихся в проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу №39032, не находящемуся в производстве, и предупреждаю, что в случае продолжения незаконных действий Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ». https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/24/65001-prokuratura-nazhala-na-tormoz

Дело пришлось отдать, всё-таки по действующему УК РФ следователю Паршикову грозило до 4 лет лишения свободы. И что в «сухом остатке»? СУ СКР осуществляло следственные действия чуть более 11 месяцев и, если верить главному следователю Орловской области, практически подготовило его к передаче в суд. После того как дело было изъято из СУ СКР по постановлению прокурора, прошло 4 года, то есть 48 месяцев!!! Видимых сдвигов – никаких! Вот вам и эффективность действий главы надзорного ведомства!

Мы журналисты, а не следователи, прокуроры или судьи, поэтому наше дело описывать и анализировать всё происходящее, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией. Но задавать вопросы, выдвигать версии и давать оценки мы тоже вправе. Мы не всегда и не во всём согласны с заявлениями губернатора Орловской области Андрея Клычкова, но одна его фраза, как нам представляется, крайне важна: «Звучит хорошо: возбудили уголовное дело. Но если результата нет, и раз уж до суда не доходит, если есть какие-то реальные основания для этого, надо об этом информировать, чтобы можно было довести это до общественности» https://newsorel.ru/fn_438223.html.

Сергей Будагов и Андрей Клычков

Мы, выполняя свой профессиональный долг, информируем губернатора о фактах и доводим их «до общественности». Сергей Будагов, в том числе и благодаря Вадиму Потомскому, уже пять лет, как говорится, «на подвесе». Дело «Козлова – Будагова – «Орловской нивы» как бы есть, но его как бы и нет. Не пора ли поставить в нём точку? Если Будагов – добросовестный приобретатель – наказывать тех должностных лиц, которые продавали актив, если был сговор, то привлекать к ответственности обе стороны, а если событие преступления отсутствует, то закрывать дело…

ДЕЛО «ОРЛОВСКОЙ НИВЫ»

Подозреваемые:

Будагов Сергей Аристеевич – генеральный директор ЗАО АПК «Юность»

Неустановленные должностные лица администрации Орловской области

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области 29 мая 2014 г.

По материалам УФСБ и УМВД РФ по Орловской области

1 эпизод

Статья: ч.4 ст. 159 УК РФ (мошеннические действия в особо крупном размере, выразившиеся в приобретении 99,98% пакета акций ОАО АПК «Орловская Нива» путем обмана).

Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы

Общая сумма ущерба: 411 412 000 рублей

Следствие не закончено, обвинительное заключение не готово, в суд дело не передается почти пять лет.

ЦИТАТА НОМЕРА:

27 марта вышел первый выпуск нашего совместного с Агентством федеральных расследований FLB.RU проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» В нём, в частности, шла речь о том, что самые резонансные дела по преступлениям коррупционной направленности и хищениям бюджетных средств в Орловской области либо не доходят до суда, либо расследование их затягивается на долгие годы.

Уже на следующий день (удивительное совпадение!) состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов области.

Цитируем официальный сайт областной прокуратуры:

«Под председательством прокурора Орловской области И.В. Полуэктова 28.03.2019 проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов области…

…На совещании обсуждены результаты работы правоохранительных органов области по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, а также вопросы соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства….

…Правоохранительными органами области проводится работа по соблюдению разумных сроков уголовного судопроизводства.

Вместе с тем, участниками совещания отмечено, что органами предварительного расследования допускаются нарушения законодательства в указанной сфере.

В срок свыше установленного УПК РФ органами предварительного следствия области расследовано 49,9% уголовных дел, органами дознания области – 55,8 % уголовных дел.

При производстве по уголовным делам, проведении доследственных проверок допускаются факты волокиты, а также вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, приостановление, прекращение уголовных дел, что вызывает обоснованные жалобы граждан на нарушение их конституционных прав.

По итогам координационного совещания были разработаны конкретные меры, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышение результативности работы правоохранительных органов области, а также определены ответственные исполнители». http://prokuratura-orel.ru/news/V_prokurature_oblasti_provedeno_Koordinatsionnoe_soveschanie_rukovoditeley_pravookhranitelnykh_organov_oblasti

Со дня проведения совещания, на котором говорились самые правильные слова, прошло ровно три недели. В ситуации с «соблюдением разумных сроков» в десяти самых резонансных уголовных делах, которые мы взяли на общественно-журналистский контроль, никаких изменений, если судить по официальным источникам, нет. Мы будем следить за ситуацией с претворением в жизнь решений Координационного совещания 27 марта 2019 года.

Р.S. Надеемся, что публикация процитированного сообщения на сайте областной прокуратуры в День смеха 1 апреля всё же не была шуткой…