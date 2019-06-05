«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

ДЕЛО «СЛАДЕНЬКОЙ ИЗ ЛЬВОВА»: ПРОКУРАТУРА ПРОИГРАЛА ПЕРВЫЙ ТАЙМ ВЧИСТУЮ

№19 (556) от 5 июня 2019 г.

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

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Странное дело, никто из жителей Орловщины не отреагировал на то, что Екатерина Стрелец пришла на оглашение приговора суда в коричневой футболке с надписью «Солоденька зi Львова», что в переводе с украинского значит «Сладенькая из Львова». Народ у нас в области политкорректный и, возможно, просто не обратил на это внимания. А вы можете представить, что в львовском суде, к примеру, обвиняемый придет на оглашение ему приговора в майке с надписью: «Сладенький из Москвы»? И думаете, что ему при этом назначат наказание меньше, чем просила прокуратура?

Кстати, нам не особенно верится, что Стрелец, которая пришла на оглашение приговора «с вещами», действительно думала, что ее отправят в тюрьму. Отправляясь в те места, футболки с надписью «сладенькая» надевать как-то не принято…

Правда, если пристально изучать реакцию орловчан, выражающуюся в комментариях и обсуждениях приговора Советского районного суда, вынесенного 28 мая по делу экс-начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Стрелец Е.М., то главное, что их объединяет – это слово «мало». Суд посчитал, что «исправление и перевоспитание Стрелец возможно без изоляции ее от общества». https://ogtrk.ru/material.php?id=65615 Мы не социологи и не специалисты по статистике, но анализировать высказывания граждан умеем. И вот что интересно: люди, которые пишут о том, что приговор «королеве кладбищ» слишком мягкий, как правило, отмечают роль суда в вынесении решения, совершенно забывая о том, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Задача суда – оценка доводов той или иной стороны и постановление законного, обоснованного и справедливого решения.

Если говорить не чисто юридическим, а обычным, понятным большинству граждан языком, то в суде происходит борьба двух сторон – обвинения и защиты. Термин «состязательность» в суде можно уподобить характеру спортивных состязаний. Только на футбольном поле или на борцовском ковре люди борются физически, а в суде – посредством представления доводов, выводов, доказательств, аргументов и фактов, которые судья должен учитывать и сопоставлять. И руководствуется судья как требованиями действующего законодательства, так и сформировавшимся у него на основе рассмотрения доводов сторон внутреннем убеждении.

В суде по «делу Стрелец» сокрушительное поражение потерпела прокуратура, то есть сторона обвинения. Ее доводы и аргументы, их озвучивание, подача и пр. оказались значительно слабее аналогичных позиций в исполнении защиты. Напомним, прокуратура, учитывая обвинения в особо тяжком преступлении (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – это именно особо тяжкое преступление, за которое действующим УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет), запросила для Стрелец 12 лет лишения свободы и штраф в 12 миллионов рублей. Но одно дело – запросить, а другое – отстоять свое мнение в суде. И прокуратура этого сделать не смогла!

Стрелец же в последнем слове просила суд ограничиться штрафом и на данном этапе выиграла дело. Конечно, не одна, конечно, с помощью высокооплачиваемых и квалифицированных защитников, но выиграла. Если говорить точнее, вышла из ситуации с наименее возможным для себя ущербом – оправдать ее, хотя и частично, но признавшую свою вину было невозможно…

НЕМНОГО ОБ УЩЕРБЕ «КОРОЛЕВЫ КЛАДБИЩ»

Итак, что получит (в смысле негативных для себя последствий) Екатерина Стрелец, если решение суда вступит в законную силу, а приговор не будет обжалован?

Первое: Стрелец получит судимость по уголовному делу, что само по себе закрывает ей целый ряд жизненных перспектив. Кроме того, она будет лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, сроком на три года.

Второе: Бывшая начальница МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг» будет обязана выплатить штраф в 4 200 000 рублей.

Третье: До выплаты штрафа суд сохранил ранее наложенный арест на имущество, принадлежащее Стрелец Е.М., в том числе: доля в праве ½ общей долевой собственности на квартиру в Ленинградской области, площадью 44,5 кв. м; доля в праве ½ общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в Ленинградской области, площадью 1000 кв. м; доля в праве 1/2 и 1/3 общей долевой собственности на жилые дома, расположенные в Ленинградской области, площадью 68,8 кв. м и 58,7 кв. м соответственно; автомобиль НИССАН MICRA, 2008 года выпуска; денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях в размере 30 277,82 рублей.

Третье: суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства денежные средства в сумме 806000 рублей, полученные Стрелец Е.М. в результате совершения преступлений.

Четвертое: скорее всего до выплаты штрафа Стрелец будет закрыт выезд за границу, а она, если судить по ее фотоотчетам в соцсетях, очень любила выезжать за пределы России. Для нее будет также фактически наложен мораторий на крупные покупки типа недвижимости. У нее могут возникнуть сложности с приобретением транспортных средств и даже легально приобретаемых дорогих аксессуаров. И еще одна вещь, тоже представляющаяся важной: выплачивать штраф она будет в атмосфере «прозрачности», то есть с контролем того, откуда взяты деньги на уплату. А это, как нам представляется, весьма важно.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Читатели со стажем наверняка помнят популярные в советское время книги Якова Перельмана «Занимательная арифметика», «Занимательная геометрия», «Занимательная физика». Бухгалтерия тоже может быть не менее занимательной.

Итак, сумма штрафа, который должна выплатить Стрелец – 4 миллиона 200 тысяч рублей. Выплатить его она должна в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу. Но трудно сомневаться в том, что она попросит суд (это можно сделать официально) предоставить ей пятилетнюю рассрочку. Таким образом, платить бывшей чиновнице нужно будет примерно по 800 тысяч рублей в год, то есть 66 тысяч 666 рублей в месяц.

На уплату штрафа Стрелец может потратить деньги от продажи арестованного имущества. Это, например, 30 тысяч рублей в банке. Еще есть половина 44-метровой квартиры (скорее всего во Всеволожске), выручить за которую можно как минимум полтора миллиона рублей. Доли в загородных домах оценивать трудно, не зная их точного расположения и характеристик, но если основываться на объявлениях во Всеволожском районе Ленинградской области, то это совокупно может составить от 2,5 миллиона рублей. Еще плюс участок в 10 соток, который входит в цену недвижимости. «Ниссан микра» 2008 года может стоить от 220 до 510 тысяч рублей (в среднем 350 тысяч).

Итак, если все арестованное имущество Стрелец будет продано, то это сможет покрыть ее затраты на уплату штрафа. Но здесь есть несколько «но». Во-первых, если 44-метровая квартира – ее единственное жилье, то лишаться его она не может. Во-вторых, продажа домов может быть затруднена наличием других собственников. Так что реальные деньги – это средства от продажи машины и со счета в банке, то есть порядка 400 тысяч рублей. На первый взнос (в течение 60 дней после решения суда) вполне хватит.

А теперь давайте займемся другими подсчетами, отметим, сугубо гипотетическими. В суде доказано, что Стрелец получила в качестве взяток 806 тысяч рублей. А сколько она могла получить? Проработав пару месяцев начальницей городского Управления коммунальным хозяйством, она заключила контрактов примерно на 800 000 000 рублей. Специалисты в области борьбы с коррупцией считают, что в Орловской области времен Потомского обычной цифрой «отката» было 20% от подряда. Считаем: общий откат – 160 миллионов рублей. Доля «исполнителя», в данном случае Стрелец, могла составить до 10%, то есть 16 миллионов рублей. Напоминаем, это сугубо гипотетические подсчеты, поскольку, как любят говорить нечистые на руку чиновники, «если на взятке тебя не поймали, значит ее и не было».

16 миллионов минус 4 200 000 штрафа и 806 000 зафиксированных взяток — это без малого 10 миллионов. Оплата работы адвокатов, затягивания процесса, десятков неявок свидетелей и пр. – это тоже деньги, причем, учитывая качественную работу защиты, – серьезные. Но несколько миллионов, в качестве приятной компенсации за «пережитые страдания», могут остаться, «заныканными» где-нибудь у друзей и знакомых.

За трудоустройство Стрелец тоже не стоит беспокоиться. «Вадимчик», то есть Вадим Потомский, которого она сначала вроде бы сдала, а потом, после беседы с сотрудницей прокуратуры Куриловой, сдавать отказалась, поможет. Поможет и выведенный из дела Олег Муханов, о котором мы в свое время писали. Может посодействовать и бывший заместитель Потомского Сергей Филатов, которого Стрелец тоже поначалу сдала, но потом «оправдала»…

СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ

Работа адвокатов, они же защитники, они же представители подсудимого, заключается в том, чтобы привести как можно больше оснований для смягчения приговора, то есть смягчающих обстоятельств. И защита, конечно, воспользовалась этим. Суд учел «смягчающие наказание обстоятельства, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в виде явок с повинной, состояние ее здоровья и состояние здоровья ее близкого родственника». Не будем оспаривать решение судьи, но, не зная сути дела, а прочитав закавыченную фразу, можно подумать, что Стрелец никто не задерживал, не предъявлял ей видеозаписей взяток, что она сама явилась с повинной. Конечно о состоянии здоровья мы судить не можем, тем более что существует понятие врачебной тайны, но глядя на цветущую и пышущую здоровьем женщину (на фото она рядом с председателем Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским и бывшим заместителем Потомского Александром Будариным), не создается впечатления о каких-то проблемах в данной сфере. Насчет близких родственников мы никакой информации не получали, да и не стремились к этому. Но нам, кстати, известны случаи, когда чиновники, используя служебное положение, даже получали инвалидность «на всякий случай»…

Смягчающие обстоятельства нашлись, а вот с отягчающими обстоятельствами – проблема. По какой-то причине государственный обвинитель не смог или не захотел воспользоваться ст. 63 УК РФ, той самой, которая трактует обстоятельства, отягчающие наказание. Представитель гособвинения Анжелика Агкацева просто отметила: «Факт получения взятки по всем эпизодам доказан. Стрелец должна понести установленное законом наказание». https://zen.yandex.ru/media/newsorel/obvinenie-poprosilo-sud-prigovorit-ekaterinu-strelec-k-12-godam-kolonii-5ce52323e42e9a00b4975c4e При словах обвинителя Стрелец расплакалась. Зря.

Если от обвинения в совершении преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) Стрелец, как считают журналисты, не без вмешательства прокуратуры, освободили почти сразу после ареста, когда вывели из дела Потомского, Муханова и Филатова, то другие «отягчающие» орловская прокуратура могла бы привести в суде и доказать их наличие.

Вот, например, п. «г» ст. 63 УК РФ «особо активная роль в совершении преступления». Стрелец брала только доказанные 806 000 рублей взяток пассивно? Это каким же образом? Ну ладно, если не активно, то уж пункт «м» стопроцентно подходит в качестве «отягчающего». Это «совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора». Какая проблема возникла у представителя прокуратуры, чтобы доказать «использование доверия»? Стрелец доверили высокий руководящий пост, который предусматривает ответственность, правда ведь? А «служебное положение» — это уж вообще про нее! Даже в преамбуле приговора говорится о п. 5 ст. 290 УК РФ и упоминается «получение взятки должностным лицом». То есть выходит, что Стрелец была «должностным лицом», но своего «служебного положения» не использовала? Товарищи прокуроры, так ведь не бывает!

ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ?

У прокуратуры Орловской области остался единственный шанс каким-то образом, хоть частично, но изменить уже сложившуюся репутацию ведомства, которое занимается сведением счетов с прессой, с судами, с отдельными гражданами, а не реальными действиями, направленными на то, чтобы сделать наказание для признанных виновными в самых резонансных преступлениях чиновников неотвратимым и адекватным.

Решение районного суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в течении одного месяца со дня его принятия. Срок начинает течь с момента изготовления мотивированного решения. Обычно в судебном заседании судья объявляет только резолютивную часть решения, откладывая составление полного решения на срок до 5 дней. То есть до начала июля прокуратура вполне может, более того, она должна, поскольку ее требования по назначению наказания не были удовлетворены, подать апелляцию на решение районного суда в областной суд. Намек на это есть. Анжелика Агкацева, старший помощник прокурора Советского района г. Орла, заявила: «Бывший руководитель УКХ, а также МУП РОУ города Орла сегодня признана виновной в совершении ряда крупных преступлений, среди которых тяжкие и особо тяжкие. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн 200 тысяч рублей. Законность приговора будет проверена после получения прокуратурой его копии». https://ogtrk.ru/material.php?id=65615 Если апелляция будет правильно и грамотно подготовлена, если будут названы отягчающие обстоятельства, о которых мы говорили, если к ним будет подведена железная доказательная база, то приговор будет пересмотрен, а дело направят на повторное рассмотрение. И тогда, скорее всего. Стрелец получит срок, связанный с лишением свободы.

Гособвинитель Анжелика Акгацева обещает «проверить законность приговора»

Если же прокуратура Орловской области не подаст апелляцию, либо сделает это формально, то есть без необходимой аргументации и доказательств, то Екатерина Михайловна спокойно отбудет в Ленинградскую область и будет потихоньку платить штраф, что, как нам представляется, для нее совсем не трудно…

Детали приговора по делу Стрелец приведены из сообщения Советского районного суда, опубликованного на его официальном сайте. http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_depHYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=357″&HYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=357″op=1HYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=357″&HYPERLINK «http://sovetsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=357″did=357

ДЕЛО СТРЕЛЕЦ

Стрелец Екатерина Михайловна

Должность – Директор Муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги», Муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства» г. Орла

Прибыла из Ленинградской области

Дело возбуждено СУ СКР по Орловской области 6 апреля 2016 г.

По материалам УФСБ по Орловской области

5 эпизодов

Статьи обвинения: ст. 290 ч.2 УК РФ, п. «в» ч.5, ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, получение взятки в крупном размере)

Максимальная санкция – 12 лет лишения свободы

Общая сумма взяток – 806 000 руб.

Дело передано в суд – 3 июля 2018 г.

Рассматривал – Советский районный суд

Судья – Гапонова Е.М.

На 22 мая 2019 г. судебное заседание по разным причинам откладывалось 35 раз

Причины «Неявка свидетелей», «Другие основания», «Болезнь защитника», «Болезнь подсудимой».

Мера пресечения: С 7 апреля 2017 г. до 27 марта 2018 г. находилась под домашним арестом, затем – под подпиской о невыезде.

Меры обеспечения: арест имущества: долей в квартире и загородных домах, земельного участка, автомобиля Ниссан Микра и 30 тысяч рублей на счетах в банках.

28 мая 2019 г. Советским районным судом г. Орла вынесен приговор. Решение в силу не вступило.

ЦИТАТА НОМЕРА:

На сайте Орловского областного Совета народных депутатов 2 марта 2017 года появилось сообщение о том, что Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов, принял участие в церемонии вручения Екатерине Стрелец диплома лауреата областного конкурса «Женщина-лидер 2016 года», в котором она заняла первое место, и сказал: «На лидерство в конкурсе выдвигаются лучшие представители женщин-руководителей… Хочу обратить внимание, что успехи победителей не ограничиваются только их узкопрофессиональной деятельностью. Они ещё занимаются решением социальных проблем, благотворительной деятельностью, общественной работой. Всех участниц объединяют любовь к семье, любовь к своему краю и огромное желание трудиться на благо России». http://oreloblsovet.ru/events/stali-izvestnyi-imena-pobediteley-oblastnogo-konkursa-jenschina-lider-2016.html

Через месяц после признания «женщиной-лидером 2016 года №1» Екатерина Стрелец была задержана, ей предъявили обвинение во взятках и поместили под домашний арест. 27-28 мая 2017 года она приговором суда была признана виновной в тяжком преступлении и ей вынесли приговор. Пока – не связанный с лишением свободы…