Росстат: Орловская область — лидер по безработице в ЦФО

Согласно официальным данным Росстата, Орловская область возглавила список областей ЦФО по уровню безработицы. Данные опубликованы на официальной странице Росстата (см. таблицу в конце документа).

Так, если в среднем по России уровень безработицы среди лиц от 15 до 72 лет составляет 5,1%. В среднем по ЦФО — 3,2%, то на Орловщине эта цифра сразу бросается в глаза — 7,0%. Следует отметить, что в таблице приведены данные выборочного обследования за май-июль 2017 года. Безработными числятся 25,9 тысячи человек, — сообщает Росстат.

При этом Орловская область занимает второе место по общей численности экономически активного населения 342,6 тысячи человек. Хуже нас дела только в Костромской области — но там и безработица всего 5,2%. При этом стоит отметить и тот факт, что Орловской области еще есть куда расти. Например, в Ингушетии по официальным данным без работы сидит каждый четвертый работоспособный житель. Каждый пятый не может найти работу в Тыве.

Так как цифра в 7% будет активно оспариваться областными чиновниками, сразу дадим пояснение. Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,9 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения! То есть во всех докладах орловских чиновников будет звучать совсем другая цифра. Но нас-то интересуют не цифры, а живые люди, которые не могут получить работу в своем регионе.

Еще одно уточнение — если раньше безработица имела женское лицо, то сейчас ситуация изменилась. Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в июле 2017г. составила 46,1%, городских жителей – 63,4%, молодежи до 25 лет – 29,1%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 30,6%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,3%). В июле 2017г. это превышение составило 1,8 раза. Кстати, эта картина очень точно описывает происходящее на Орловщине. На селе найти работы именно в разы труднее, чем в городе — из-за этого пустеют орловские деревни и села. А руководители сельхозпредприятий вынуждены нанимать на работу кого угодно, лишь было кому собирать «рекордные» урожаи. А если добавить сюда постоянно закрывающиеся сельские малокомплектные школы и «оптимизацию» больниц — шансы на возрождение села тают с каждым годом.

 

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Опубликовано 25 Авг 2017 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 62

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