Розыск очевидцев ДТП со смертельным исходом в Орловской области

9 сентября 2017 года в 13 часов 10 минут водитель, управляя автомобилем «Форд Транзит» ( Р317МА 57RUS), следовал по автодороге «Орел-Ефремов» со стороны города Новосиль  в направлении города Орла. В районе 13 километра + 300 метров автодороги «Орел-Ефремов» он допустил выезд на встречную полосу движения, в результате произошло столкновение с автомобилем «ШЕВРОЛЕ NIVA, 212300-55» (0125ХХ 57RUS).

В результате ДТП водитель автомобиля «ШЕВРОЛЕ NIVA, 212300-55» и пассажир автомобиля «Форд Транзит» скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «Форд Транзит» был госпитализирован с травмами.

УМВД по Орловской области просит очевидцев и свидетелей происшествия обратиться к следователю по телефонам: 8 (4862) 40-03-48, 89102061996.

Конфиденциальность гарантирована.

 

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Опубликовано 04 Сен 2017 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 91

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