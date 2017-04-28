Розыск очевидцев ДТП со смертельным исходом в Орловской области

9 сентября 2017 года в 13 часов 10 минут водитель, управляя автомобилем «Форд Транзит» ( Р317МА 57RUS), следовал по автодороге «Орел-Ефремов» со стороны города Новосиль в направлении города Орла. В районе 13 километра + 300 метров автодороги «Орел-Ефремов» он допустил выезд на встречную полосу движения, в результате произошло столкновение с автомобилем «ШЕВРОЛЕ NIVA, 212300-55» (0125ХХ 57RUS).

В результате ДТП водитель автомобиля «ШЕВРОЛЕ NIVA, 212300-55» и пассажир автомобиля «Форд Транзит» скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «Форд Транзит» был госпитализирован с травмами.

УМВД по Орловской области просит очевидцев и свидетелей происшествия обратиться к следователю по телефонам: 8 (4862) 40-03-48, 89102061996.

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