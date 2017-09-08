Розыск очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пешеходы

5 сентября около 18.00 водитель, управляя автомобилем «Шкода Осtavia» (Т 719 АН 57 RUS), следовал по дороге — дублеру улицы Комсомольской со стороны ул. Кромской в направлении ул. Авиационной и в районе дома № 340 по ул. Комсомольской совершил наезд на пешехода 2006 г.р.

В результате ДТП пешеходу причинены повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

18 октября примерно в 20 часов 35 минут водитель, управляя автомобилем «НИССАН TIIDA 1.6» (О 551 ТТ 57 RUS), в районе дома № 10 по улице Лескова на перекрестке при повороте налево допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

УМВД по ОРловской области просит очевидцев и свидетелей данных происшествий обратиться к следователю по телефону: 8 (4862) 40-03-48. Конфиденциальность гарантирована.