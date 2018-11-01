Розыск очевидцев смертельного ДТП с мотоциклистом в Орле

7 октября 2018 года приблизительно в 14 часов 55 минут водитель, управляя автомобилем «Renault Fluence» (С 323 КС 57 RUS), следовал по улице Комсомольская со стороны переулка Дарвина в направлении переулка Карачевский. В районе д. 234 по улице Комсомольской при повороте налево он допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки VL 1500 INTRUDER» (3366КН 23 RUS). Мотоциклист следовал по улице Комсомольской со стороны переулка Карачевский в направлении переулка Дарвина.

В результате ДТП водитель мотоцикла от причиненных телесных повреждений скончался при транспортировке в медицинское учреждение.

УМВД по Орловской области обращается к очевидцам происшествия: если вам известна какая — либо информация по факту данного ДТП, просьба обратиться по телефону: 40-03-42 или 02. Конфиденциальность гарантирована.