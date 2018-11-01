1 ноября 2018



Розыск очевидцев смертельного ДТП с мотоциклистом в Орле

7 октября 2018 года  приблизительно в 14 часов 55 минут водитель, управляя автомобилем «Renault Fluence» (С 323 КС 57 RUS), следовал по улице Комсомольская со стороны переулка Дарвина в направлении переулка Карачевский. В районе д. 234 по улице Комсомольской при повороте налево он допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки VL 1500 INTRUDER» (3366КН 23 RUS). Мотоциклист следовал по улице Комсомольской со стороны переулка Карачевский в направлении переулка Дарвина.

В результате ДТП водитель мотоцикла от причиненных телесных повреждений скончался при транспортировке в медицинское учреждение.

УМВД по Орловской области обращается к очевидцам происшествия: если вам известна какая — либо информация по факту данного  ДТП, просьба обратиться по телефону: 40-03-42 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

 

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Опубликовано 01 Ноя 2018 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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