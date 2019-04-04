4 апреля 2019



Руководитель орловского СУ СК разберется с давлением на бизнес

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Петрович Щуров 9 апреля 2019 года с 10 до 12 часов проведет личный прием представителей малого и среднего бизнеса, в целях защиты их прав и законных интересов.
По вопросам записи на личный прием руководителя следственного управления следует обращаться по телефону: 8 (4862) 59-19-61.  Прием состоится по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.
С февраля 2019 года в следственном управлении начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Прием сообщений осуществляется в круглосуточном режиме по номеру: 8-920-800-54-50, напоминает пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 04 Апр 2019 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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