Руководитель орловского СУ СК разберется с давлением на бизнес

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Петрович Щуров 9 апреля 2019 года с 10 до 12 часов проведет личный прием представителей малого и среднего бизнеса, в целях защиты их прав и законных интересов.

По вопросам записи на личный прием руководителя следственного управления следует обращаться по телефону: 8 (4862) 59-19-61. Прием состоится по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.

С февраля 2019 года в следственном управлении начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Прием сообщений осуществляется в круглосуточном режиме по номеру: 8-920-800-54-50, напоминает пресс-служба регионального СУ СК.