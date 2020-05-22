22 мая 2020



Руководитель Росприроднадзора приедет в Орел разбираться с горящей свалкой ТБО

На страничке руководителя Росприроднадзора Светланы Родионовой появилось сообщение: «За последний год получила много жалоб от жителей Орла. Под городом, на полигоне ТБО, который не эксплуатируется с 2019, буквально каждые два месяца происходят пожары. О проблеме пишут все местные СМИ, но положение дел это не меняет. С орловским полигоном сложная ситуация. По документам территория, на которой стоит объект, относится к категории земель населенных пунктов. А значит, полигона на этом месте в принципе быть не должно. Но он есть. 45% полигона закреплено за АО «ЭкоСити», которое должно заниматься рекультивацией. Однако фактически никаких работ по восстановлению земель сейчас не ведется. Росприроднадзору о своей деятельности «ЭкоСити» также не отчитывается.

На выходе получается абсурдная ситуация. Полигон тлеет, каждые пару месяцев сюда приезжают тушить пожары сотрудники Росприроднадзора и МЧС. Очевидно, ситуация от нормы далека. Отчетности нет, мусор горит, люди задыхаются. Инспекторы ведомства провели визуальный осмотр объекта, запросили документы. Будем проводить проверку. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса приеду в Орел, чтобы лично разобраться в проблеме», — написала глава федерального ведомства.

См. также: Здесь будет город-ад

Продолжение темы: Реформа на свалке

 

 

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Опубликовано 22 мая 2020 в 19:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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