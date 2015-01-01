Руководителем пресс-службы администрации города Орла назначен Борис Шариков

На рабочем совещании в городской администрации сити-менеджер Орла Андрей Усиков представил нового руководителя пресс-службы. Эту должность с 13 февраля занимает Борис Шариков, ранее работавший в «Орловской городской газете».

Напомним, ранее это направление работы возглавляла Екатерина Костомарова, которая покинула должность по собственному желанию 27 января. При этом предыдущий руководитель пресс-службы проработала на этой должности более 10 лет.

Борис Борисович Шариков родился в 1968 году в Орле. В 1992 году окончил Орловский государственный педагогический институт (факультет иностранных языков).

Работал корреспондентом в телекомпании «Ва-Банк», затем в отделе по связям с общественностью в Фонде поддержки аграрной реформы «АгроМИР», вел авторскую программу «Вестник АгроМИРа» на областном радио.

В 2002 году защитил диплом о профессиональной переподготовке Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» по государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специальность «Менеджмент»).

Борис Шариков возглавлял ООО «Информационное агентство «Вечерний Орел». Участвовал в организации и выпуске многотиражных изданий в предприятиях и организациях областного центра, в частности: «Дормаш», «ОСПАЗ», «Автосельмаш», АККОР и др. С 2004 по 2011 годы — финансовый директор ОАО «Редакция «Просторы России».

До момента назначения в отдел по взаимодействию со СМИ городской администрации занимал должность заместителя редактора «Орловской городской газеты» (издатель МАУ «Информагентство г. Орла»).

 

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Опубликовано 14 Фев 2017 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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