25 июля 2018



Руководители крупнейших орловских предприятий стали советниками врио

Как сообщает официальный портал Орловской области, руководители предприятий входят в экспертный совет по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области, созданный по решению Андрея Клычкова.

Сегодня Клычков провел первое заседание совета, на котором отметил, что

«сотрудничество с компетентными и авторитетными профессионалами, знающими ситуацию изнутри, позволит четко определить основные препятствия на пути развития бизнеса и оперативно их устранить».

Врио губернатора вручил удостоверения советникам на общественных началах.

Удостоверения получили профессор ОГУ им. И. С. Тургенева Татьяна Ставцева, председатель совета директоров АО «Картофельная Нива Орловщины» Сергей Будагов, директор ООО «ЛивМельКомбинат» Сергей Бутов, директор ООО «Орловский сталепрокатный завод» Алексей Ереничев, заместитель директора Орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Юрий Есипов.

 

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Опубликовано 25 Июл 2018 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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