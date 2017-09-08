Руководителя ливенского отделения БТИ задержали при получении взятки

За получение взятки задержаны руководитель Ливенского отделения ГУП «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и его подельник — работник ООО «МЦ Здоровье».

Они подозреваются в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, подозреваемые с 4 октября 2017 года по 23 января 2018 года получили от индивидуального предпринимателя, действовавшего в своих интересах и в интересах двух других местных жителей, взятку в виде денег на общую сумму 95 тысяч рублей, за совершение заведомо незаконных действий — изготовление и выдача технической документации на объекты недвижимости (3 гаража и земельные участки под ними) по заведомо подложным документам.

23 января 2017 года, после получения очередной суммы взятки в сумме 35 тысяч рублей, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Янв 2018 в 14:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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