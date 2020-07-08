8 июля 2020



Руководителя УК привлекли к субсидиарной ответственности за долги перед Орловским энергосбытом

Руководителя и учредителя управляющей организации ООО «Гранит» привлекли к субсидиарной ответственности из-за долгов компании за потребленную электроэнергию.

По постановлению суда руководитель УК должен выплатить Орловскому энергосбыту 3,44 млн рублей. Из них 3,29 млн рублей – основной долг за потребленный ресурс, а 150 тысяч рублей – неустойка. Кроме того, ему придется возместить судебные издержки. Исковые требования Орловского энергосбыта были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу.

Основаниями для привлечения руководителя УК к субсидиарной ответственности стали неподанное заявление о самобанкротсве, несмотря на неспособность выполнить обязательства перед кредиторами, а также непередача бухгалтерской документации арбитражному управляющему.

Это четвертый случай, когда Орловский энергосбыт добивается личной ответственности руководителей УК за долги их организаций. Ранее к субсидиарной ответственности дважды был привлечен руководитель ООО «Коммунсервис» и ООО «Жилсервис «Стрелецкое», а также генеральный директор ООО «ЖЭУ №29», отмечает пресс-служба Орловского энергосбыта.

 

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Опубликовано 08 Июл 2020 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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