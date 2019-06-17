17 июня 2019



Руководителю УК грозит реальный срок за долги перед Орловским энергосбытом

Уголовное дело по ст. 165 УК РФ в отношении руководителя и собственника управляющей организации ООО «Коммунсервис» передано в Орловский районный суд Орловской области. Он обвиняется в причинении особо крупного ущерба Орловскому энергосбыту путем злоупотребления доверием без признаков хищения.

По информации Орловского энергосбыта, в 2018 году управляющая компания ООО «Коммунсервис», работающая на территории Орловского района, предоставляла жителям многоквартирных домов коммунальную услугу электроснабжение. Для этого УК заключила договор с Орловским энергосбытом на покупку электроэнергии. Однако управляющая организация так и не произвела расчёт с гарантирующим поставщиком за потребленный ресурс. Долг ООО «Коммунсервис» за электроэнергию превысил 2,8 млн рублей.

По данному факту Орловский энергосбыт обратился с заявлением в полицию. Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя УК по ч.2 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Руководитель УК обвиняется в том, что тратил собранные с населения целевые денежные средства за электроэнергию на административно-хозяйственную деятельность своего предприятия. Хотя в соответствии с законом и договором должен был перечислять их Орловскому энергосбыту за поставленный ресурс.

Ранее руководитель УК уже был судим за аналогичное преступление в отношении Орловского энергосбыта. В 2017 году Орловский областной суд приговорил его к 2 годам и 4 месяцам условного наказания с испытательным сроком 2 года, а также полному возмещению ущерба гарантирующему поставщику в размере 12 млн рублей. За повторное преступление ему может грозить реальное лишение свободы.

 

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Опубликовано 17 Июн 2019 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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