1 февраля 2021



Руководство ООО Торговый дом «Мир тортов» не доплатило 48 млн рублей налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО Торговый дом «Мир тортов», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов).

По данным следствия, подозреваемая с 2015 года по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на общую сумму более 48 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 01 Фев 2021 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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