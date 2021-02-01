Руководство ООО Торговый дом «Мир тортов» не доплатило 48 млн рублей налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО Торговый дом «Мир тортов», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов).

По данным следствия, подозреваемая с 2015 года по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на общую сумму более 48 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное СУ СК.