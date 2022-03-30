Руслан Перелыгин: «Наша власть стала частью проблем»

№11 (680) от 30 марта 2022 г.

Выступление руководителя фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете по итогам отчета губернатора о деятельности правительства Орловской области в 2021 году.

«Наше сегодняшнее выступление – это слова не одного депутата, не отдельной фракции, а совокупное мнение представителей общественности нашей области. Медработников, родителей, активных граждан, всех тех, кому небезразлична судьба Орловщины, тех, кто заинтересован в решении ее проблем. Это крик души тех, кто вынужден годами обивать пороги администраций, через суд буквально выбивать себе гарантированные законом лекарства и льготы или кусок заасфальтированной дороги к дому. Тех, кто страдает от «эффективного управления» чиновников. Мы лишь хотим, чтобы мнение всех этих людей было услышано.

В отчете губернатора и не могло быть ничего другого, как динамика и рост, и лишь те ситуации, где удалось положительно разрешить проблему. Надо же показать эффективность и пользу своей работы. Но по прошествии времени мы видим, что наша власть стала частью проблем, а хотелось бы видеть ее частью решения.

За последнее время «команду губернатора» можно охарактеризовать как один большой кадровый провал. В прошлом году наша фракция в своем выступлении к отчету губернатора обозначила ряд проблем с кадрами в правительстве. И знаете, ничего не изменилось.

Как была беда с кадрами, так и осталась. А как говорил товарищ Сталин, «кадры решают все». Вспомним «эффективных горе-управленцев» Дениса Блохина, Ивана Залогина и его бывшую подчиненную Альбину Королёву, нашего «дорогого» мэра Парахина, его зама Олега Минкина.

Тут надо сказать, что и Блохин, и Залогин, и Парахин, и Минкин проходили дорогостоящее обучение (даже некоторые в Сколково), дабы стать теми, в чьих руках Орловщина будет процветать. Грешить на школу управления рука не поднимается. Тут дело скорее в людях. Процветали в их руках, предполагаю, лишь их собственные делишки. Хотелось бы предложить губернатору, чтобы в следующий раз, если обученные попадут под статью, они должны будут вернуть потраченные на эти цели бюджетные средства. Лучше направить их, например, на образование детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Орловской области образование таких детей не соответствует требованиям закона РФ «Об образовании», в котором указано, что для детей с ОВЗ в общеобразовательных школах должны создаваться специальные образовательные условия.

На данный момент ни в одной школе их нет. Главная причина – отсутствие средств в бюджете. Не найдя помощи у власти, родители объединились и взяли на себя функции чиновников для решения проблем своих детей. Поэтому, Андрей Евгеньевич, прошу взять данный вопрос под свой личный контроль.

Также имеются многочисленные жалобы родителей на некачественное питание детей в школах г. Орла и отсутствие групп продленного дня.

Важная тема – экология.

Чистая вода

— Отдельный пункт отчета посвящен исполнению регионального проекта «Чистая вода». Обратимся к этому документу. Цитата: «Качество питьевого водоснабжения находится в зоне риска,и требуются капитальные вложения в водоподготовку на территории следующих муниципальных образований: Глазуновский район (получают некачественную питьевую воду из централизованных систем водоснабжения 3 тыс. чел.), Малоархангельский район (3,05 тыс. чел.)». Конец цитаты.

При этом жители этих двух районов, а также Троснянского района не могут добиться ремонта коммунальных сетей, которые эксплуатируются со времен Советского Союза.

Мы направили в Ваш адрес более ста подписей жителей с просьбой решить эту проблему. Ответ: денег нет – привлекайте инвесторов. О какой же успешной работе может идти речь? Неужели жителям и дальше придется топить снег зимой? Хорошо, что вмешалась прокуратура, и дело в настоящее время находится в суде.

Изменение политики обращения с зелёным фондом нашего города, в частности создание дендроплана в городе Орле и муниципальных образованиях.

3.Предлагаем разработать и внедрить в программы дошкольных и школьных образовательных учреждений уроки экологической грамотности, в том числе и понимание процесса сортировки бытовых отходов и его влияния на окружающую среду. Прошу и этот вопрос, Андрей Евгеньевич, взять под Ваш контроль.

Чистый воздух:

— закрытие полигонов и свалок рядом с населенными пунктами.

— работа с предприятиями города с целью усиления экологического контроля,

— установка датчиков в городе для фиксации состояния воздуха.

Мусорная реформа:

Необходимо обратить внимание на работу регионального оператора в сфере обращения с отходами, где за несколько лет так и не навели порядок, особенно в сфере установления нормативов образования мусора и соответственно тарифов (действующие нормативы явно завышены, жители не производят столько мусора, за сколько им приходится платить).

Также на днях Губернатор анонсировал строительство приюта для животных. К нам постоянно обращаются граждане с жалобами на агрессивное поведение безнадзорных животных. Надеемся, что до конца года Губернатор выполнит свое обещание.

Сфера ЖКХ красноречивее всего обнажает проблемы региона. В отчете губернатора мы видим, что благоустраиваются дворовые и общественные территории, вводится в эксплуатацию жилье, а между тем в регионе разрушаются объекты культурного наследия, люди годами ждут капремонта, а уж если и дождались, то по итогу к его качеству возникают претензии. Последняя информация такого рода, когда жители переулка Огородного, 7 обнаружили, что по документам Фонда капитального ремонта их дом отремонтирован два года назад, тогда как он находится в аварийном состоянии. А теперь вспомним украденные экс-руководителем и подрядчиком деньги из фонда капремонта, а также средства, которые остались неосвоенными. И на фоне этого Правительство поднимает взнос на капремонт. Пытаясь таким образом решить проблему за счет жителей? Мы же предлагаем оптимально и эффективно использовать уже имеющиеся средства. И это опять вопрос кадров! Найти руководителя, который будет отдавать, а не брать.

Не может считаться удовлетворительной работа правительства в сфере организации пассажирских перевозок — особенно работы муниципального ТТП, в которое из областного бюджета регулярно перечисляют сотни миллионов рублей без какого-либо видимого результата. В данном случае надо менять подход: не латать дыры бюджетными деньгами, а входить в госпрограммы развития муниципального транспорта на условиях софинансирования, менять тарифную систему для частного и муниципального транспорта (когда льготников возят только муниципалы, и им бюджет возмещает в полном объеме), разработать (совместно с горадминистрацией) программу модернизации инфраструктуры электротранспорта в городе Орле.

Все перечисленные выше моменты сводятся и к проблемам в кадровой и в бюджетной сферах. Это также хорошо видно по одной из болезненных сфер региона – здравоохранению.

Мы из года в год сталкиваемся с проблемами в этой отрасли. Пандемия обнажила их еще больше, и несмотря на некоторые локальные улучшения до сих пор наблюдается критическое отставание по ряду направлений.

Так, в частности, в отчете указано, что показатель обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан составил 105% к 2020 году. Но исходя из озвученной 1 декабря 2021 года информации на совещании в областной прокуратуре можно судить о глубоком кризисе в этом направлении. За прошлый год выявлено более 2000 нарушений закона, внесено 1640 актов прокурорского реагирования, в том числе более 1500 (полутора тысяч) исковых заявлений. Возбуждены уголовные дела, инициировано уголовное преследование. Благодаря прокуратуре из регионального бюджета департаменту здравоохранения дополнительно выделено 27 млн руб. Мы понимаем, что выделенных средств недостаточно для обеспечения базовой потребности людей в лекарствах, которые порой жизненно необходимы.

Доведенные федеральные средства по нацпроекту «Здравоохранение» освоены не в полном объеме.

Из 9 фельдшерско-акушерских пунктов, возведенных «Орелгосзаказчиком» с 2018 по 2021 годы работают 3. 3 ФАПа требуют доработки согласно новым санитарным правилам, 2 недостроенных в Дмитровском районе подлежат сносу из-за ненадлежащего выполнения работ в связи с отступлением от проекта. Получается, как говорил один персонаж: «Средства у нас есть, у нас ума не хватает».

Имеется острый дефицит врачей. Вследствие высокой нагрузки на врачей снижается качество оказываемой медицинской помощи, образуются очереди на прием. Материально-техническая оснащенность медучреждений не позволяет обеспечить качественную и доступную медпомощь.

На протяжении 10 лет не менялись меры поддержки медработников, не учитывались экономические показатели, включая инфляцию. Разве миллион в 2012-м и в 2022-м – одни и те же деньги?

Эти цифры подтверждают не только отчеты КСП, но и общественные проверки профсоюза медработников «Действие».

Они своими глазами увидели вопиющее состояние районных больниц. Ряд зданий медучреждений требуют реконструкции и капремонта. В частности, станция скорой помощи Мценской ЦРБ располагается в здании разрушенного завода, а в машине скорой помощи Знаменской ЦРБ не было даже кислорода. Нужно отметить, что на публикации общественников последовала реакция прокуратуры и чиновников – нарушения были частично устранены.

Таким образом, все указанные проблемы влияют на несвоевременное и некачественное оказание медицинской помощи населению. К сожалению, Орловщина вымирает. За 10 месяцев прошлого года умерло 11902 человека, что на 1700 больше, чем в 2020 году.

Пока в регионе проблема с чиновниками-уголовниками, ее инвестиционный престиж снижается в геометрической прогрессии. Потенциальные инвесторы не захотят иметь дел со скандальным регионом. Вспомним проблему ремонта Красного моста. Это провал, которому нет оправдания.

Андрей Евгеньевич, прошу воспринимать мои слова не как критику, а как альтернативное мнение. Указанные в моем выступлении аспекты требуют где-то скорейшего, а где-то и немедленного вмешательства и решения. Мы не говорим о том, что власть должна все взвалить на свои плечи, хотя это и ее обязанность.

Как сказал один известный литератор, «как бы ни был высок ваш пост, вы несете ответственность за то, что делается на самом низу».

Наш депутатский корпус, лично наша фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ готовы и уже участвуют в решении проблем, помогают жителям. И мы, естественно, будем продолжать работать. Однако выход из кризиса можно найти только консолидировано, объединив наши силы, признав, что трудности есть и их нужно совместно преодолевать».